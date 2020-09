Dólar: el "solidario" subió y el BCRA vendió más de u$s 300 millones esta semana

El dólar blue cerró sin cambios a $ 131, en una semana que se caracterizó por un mercado de poca profundidad y nula referencia a la espera de que todo se acomode a los nuevos bonos surgidos tras el canje de deuda.

El protagonismo lo tuvieron las fuertes intervenciones del Banco Central (BCRA) que solo en la rueda del viernes habría vendido u$s 100 millones, según fuentes privadas de mercado.

La intervención semanal de la autoridad monetaria arroja un saldo negativo de u$s 310 millones. Tras un saldo a favor de u$s 10 el lunes, la entidad drenó u$s 80 millones el martes, 60 millones el miércoles, u$s 80 millones el jueves y u$s 100 millones el viernes.

La entidad ya se desprendió de más de u$s 600 millones en lo que va de septiembre. Según datos provisorios de reservas, publicados por el Central el jueves, las mismas se colocan en los u$s 42.550 millones.

El dólar mayorista sumó 7 centavos hasta los $ 74,91, precio al que el Central elevó su ficha de u$s 50 millones en el MULC. El alza semanal fue de 47 centavos, lo que representó la mayor suba desde la segunda semana de julio.

El promedio entre bancos que realiza el Central ganó 6 centavos hasta los $ 79,13, lo que dejó el valor del dólar "solidario" a los $ 102,87.

En tanto, las cotizaciones financiera se mantuvieron congeladas, dejando al mercado sin referencia, a la espera que termine el parking de los nuevos bonos.

El dólar MEP quedó sin cambios a $ 123,41, mientras que el contado con liqui se mantuvo en los $ 120,91.

"En un entorno de mejora en el volumen negociado, el Central volvió a utilizar recursos genuinos para atender el exceso de demanda continuando con una seguidilla de jornadas con saldos negativos por su intervención. El ritmo de ajuste de los precios del dólar mayorista mostró una pequeña aceleración, que parece haber dejado de lado por ahora el período de relativa estabilidad en las correcciones que se mantuvo desde abril pasado", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

El dólar minorista finalizó el viernes sin cambios en los $ 79 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El volumen operado en el segmento contado fue alto, al alcanzar los u$s 312,489 millones, suma que no se repetía desde junio, mientras que en el sector de futuros MAE se movieron u$s 14 millones.

"Hay muchos rumores que generan ruido y atemorizan. Se dijo que el BCRA y la ANSES intervendrían en el mercado de bonos y esto, hasta el momento, no ocurrió, pero generó inquietud. También hay rumores acerca de un desdoblamiento cambiario", señaló Nicolás Chiesa director de PPI.

Y agregó que "si uno mira las reservas del Banco Central, el número no es alentador, ni tampoco está claro cómo se podrá revertir esta tendencia en el marco de un cepo, y brecha creciente".

"Por otro lado, sobre si implementarán más restricciones al dólar, a la compra de u$s 200 mensuales, es difícil saberlo. Nuevamente, los rumores son muchos, y es difícil identificar cuál es la probabilidad de cada uno", agregó..