Dólar: el oficial y el blue cayeron en la primera rueda post electoral y con cepo reforzado

El día después de las elecciones presidenciales llegó. El 28O amaneció con la ya descontada victoria de la oposición de la mano de Alberto Fernández, pero con un resultado mejor al de las PASO para el oficialismo.

Al habitual stress de las ruedas post electorales se sumó un condimento más. El mercado intenta digerir además un endurecimiento del cepo cambiario anunciado en la noche del domindo: hasta diciembre los ahorrista podrán comprar hasta u$s 200 por mes para atesorar y no más los u$s 10000 del "cepo light" que el Gobierno aplicó en septiembre pasado.

Durante la primera hora de operaciones no hubo números de referencia: "El mercado estuvo cuasi paralizado, lento, acomodándose", graficó un operador a este diario.

En las distintas puntas, el billete mostró tendencia a la baja por la caída en la demanda que generaron las nuevas restricciones. Así, el dólar mayorista cerró a $ 59,50, una caída de 50 centavos.

En el mercado minorista, el billete perdió $ 1,50 a $ 63,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El promedio entre bancos que realiza el Central fijó el precio en los $ 63,46, una baja de $ 1,54.

El dólar blue revertía la suba que lo mantuvo en $ 77 durante la mañana -con un pico en $ 80- y se colocaba en los $ 73, $ 2 menos que el viernes. "Nadie quiere vender en el blue, todos esperan, hay ansiedad y expectativa aunque las cartas están en la mesa", graficó un operador.

El dólar MEP operaba con una baja de (-0,7%) a $ 7766, mientras que el dólar contado con liquidación también recortaba el avance y se colocaba en los $ 81,03, un avance del 1,61%.

"El dólar blue tocó los $ 89 y después aflojó a $ 77. Está armándose mercado ahora. Lo del cepo es durísimo pero para la operatoria de billete. Tocó $ 84 el CCL. Irá lento esto. Puede haber pico en Mep jueves y viernes con el fin de mes", analizó Mauro Mazza de Bullmarket Brokers.

Y opinó: "Hasta acá llegó el CCL creo. Ahora hay que hacer mercado a estos precios, estamos viendo vendedores".

El volumen operado fue bajo y mostró que el cepo apretó al mercado. En el segmento de contado se movieron apenas u$s 255,299 millones -casi 78% menos que el viernes- sin registrase operaciones en el sector de futuros MAE.

La suma representó el volumen operado más bajo del mes y el segundo más bajo desde comienzos de septiembre, coincidente con un feriado en los Estados Unidos

"Las restricciones sobre operaciones de más de u$s 2.000.000 también alcanzaro a las entidades financieras, es decir, no hubo casi mercado", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Planteó que el mercado "espera aclaraciones del BCRA sobre las restricciones e información de operaciones que pueden hacer las entidades financieras".

Quintana dijo además que la "caída vertical de la demanda posibilitó que bancos oficiales realizaran compras que sostuvieron la cotización impidiendo una baja más fuerte de los precios".

Operadores señalaron que la caída de la demanda posibilitó que bancos oficiales y hasta el BCRA en futuros comprara u$s 60 millones

Fernando Izzo de ABC sostuvo que "entraron más exportaciones, que estarían retenidas especulando con los resultados eleccionarios y la reacción del mercado cambiario".

Además, estimó que "hubo ventas del BCRA para dar liquidez a los bancos para giros al exterior, y hay que tener en cuenta que hoy los bancos revirtieron las operaciones de los últimos días de Leliq y colocaron $ 15.720 millones de pesos al 68%"

Cristian Gardel de Gardel Trading, consideró que lo soprendió al mercado fue el monto al que se rebajó el cepo: "Con Cristina se podía comprar 10 veces más que ahora, la demanda especulativa se despeja casi por completo, va a quedar demanda de importadores y turismo".

"Así como están las cosas va a quedar un mercado jugado 100% por el sector comercial y la parte de atesoramiento, ahorro o especulativo no existe más", agregó.

Opinó que el cepo es tan extremo "que el próximo gobierno va a tener que abrirlo de a poquito o de golpe, como prefiera".

Anoche el directorio del Banco Central mantuvo una reunión en la que decidió recortar el cupo de compra mensual de dólares de u$s 10000 a u$s 200 por mes.

La operación deberá cursarse con débito a cuentas del cliente en entidades financieras locales, admitiéndose el uso de efectivo en moneda local en operaciones hasta el equivalente de u$s 100 en el mes calendario y en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios.