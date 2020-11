Dólar: el oficial trepó fuerte mientras el blue amagó con subir pero anotó su sexta baja

En la primera rueda de noviembre el dólar blue amagó con una suba de $ 1 que lo llevó a tocar los $ 170, pero menos de una hora después revirtió la tendencia y marcó una caída de $ 1 que lo colocó en los $ 168.

"No hay mucha demanda todavía. Es muy principio de mes y en algunas cuevas hasta se habla de $ 166", señaló un operador en diálogo con El Cronista.En la última semana de octubre el dólar blue, que parecía encaminarse a superar a paso firme la barrera de los $ 200, puso un freno y retrocedió $ 26 hasta los $ 169.

Fuentes oficiales confirmaron que las intervenciones del BCRA tuvieron un saldo a favor de u$s 88 millones. "Se registró una importante liquidación de divisas. Es un buen arranque de mes", afirmaron.

En el arranque de semana y del mes el Banco Central elevó su postura en el MULC a $ 78,70, 37 centavos por encima del cierre del viernes. Las cotizaciones financieras cayeron. El dólar MEP cerró a $ 139,23 (-2,8%) mientras que el CCL cayó (-1,6%) a $ 145,41.

El promedio entre bancos que realiza el Central avanzó a $ 84,41, lo que sumado el impuesto PAÍS del 30% más la retención de Ganancias del 35%, elevó el valor del dólar ahorro a los $ 139,27.

El dólar minorista sumó 25 centavos a $ 83,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 288,142 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron negocios por u$s 19,20 millones.

La expectativa del mercado está puesta en cuánto más logrará ahora el Gobierno frenar la presión sobre el tipo de cambio.

Fernado Camusso de Rafaela Capital sostuvo que si bien "hay un intento de cambiar expectativas, y es bienvenido, para arreglar la economía Argentina hay que ser un orfebre, pero siempre se está a tiempo de torcer el rumbo".

En diálogo con El Cronista señaló que "necesitamos ver cómo responde la City a partir de hoy. Para el mercado la devaluación era inminente. Entonces les colocaron bonos atados a la devaluación oficial. Todos contentos por ahora. En especial el ministro. Están secando la plaza, con lo cuál, es posible que la brecha se mantenga en estos valores o incluso baje".

Reconoció que "sin dudas hubo un viraje en la política económica, que arrancó la semana pasada con la colocación de bonos dollar linked, pero para el mercado la devaluación oficial es inminente. El ministro Guzmán estuvo estuto. Colocó bonos prometiendo pagar la diferencia si efectivamente la devaluación se produjera. El mercado recibió lo que quería y, el ministro, tal vez la evite justamente por eso".

En tanto, los analistas de Wise atribuyeron la baja de los dólares bursátiles "parcialmente a la suba de las tasas y mayoritariamente a la intervención del BCRA. Ahora, como los bonos en dólares que tiene el Central para intervenir son limitados, si el Gobierno no anuncia un plan consistente, la incertidumbre cambiaria va a volver producto de que las reservas siguen cayendo y ya se ubican por debajo de u$s 40.000 millones, haciendo que las reservas líquidas cayeran casi u$s 500 millones".

Plantearon además que "la falta de plan no se exterioriza solamente en el no ingreso de dólares, sino también en las salidas: en octubre los depósitos en dólares cayeron en u$s 2.363 millones y si la merma la calculamos desde fines de agosto, trepa a u$s2.376 millones".

Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, señaló que el conjunto de medidas "apuntan a descomprimir tanto las expectativas de shock devaluatorio como de incremento de brecha con las cotizaciones financieras".

Planteó que "si bien tuvieron un impacto positivo en las cotizaciones cambiarias de las últimas jornadas, para lograr mantener esa senda será fundamental que el Gobierno obtenga un acompañamiento importante del mercado en las licitaciones de instrumentos en pesos para seguir fortaleciendo el mecanismo de financiamiento, que se sostenga la reactivación económica para generar recursos fiscales y, principalmente, que el equipo económico se encuentre coordinado y pueda demostrar un cumplimiento estricto de la planificación presupuestaria".

El peso argentino se depreció así (-0,46%) en la primera rueda de la semana y del mes.