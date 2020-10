Dólar: el mercado de futuros anticipa más chances de devaluación en el corto plazo

La curva de tasas implícitas de los futuros de dólar se empinó al alza en la última semana: los mercados comienzan a pronosticar, cada vez con mayor seguridad, la proximidad de un evento cambiario, con un salto del tipo de cambio oficial.

Las tasas implícitas no solo se desplazaron al alza sino que, además, las de mayor plazo subieron aún más porque la pendiente tomó mayor empinamiento.

Cuanto más se empine y se desplace al alza la curva de tasas implícitas de Rofex en dólar futuro, mayor es la expectativa de devaluación del peso en el corto plazo.

Las tasas de corto plazo en la curva de futuro de dólar subieron a 55% en la parte corta y hasta niveles de 75% en la parte más larga desde niveles de 50% a 55% hace una semana, respectivamente.

Las tasas subieron más en la parte más larga, haciendo que la curva no solo se desplace al alza sino que también se empine, ambos fieles reflejos de que una devaluación luce inminente.

Según los distintos contratos de dólar futuro en Rofex , el mercado espera a diciembre un dólar oficial en $85,5, en $94 en febrero, $99,3 en marzo y $104 en abril.





Joaquín Pastor, estratega de Max Valores remarca que, efectivamente, el mercado ve una probabilidad creciente de que veamos un salto discreto del tipo de cambio.

“Las tasas implícitas subieron a lo largo de toda la curva, en un contexto donde el Banco Central está en el límite para su posición en estos instrumentos. En el corto plazo, las tasas son más bajas en parte por el accionar del BCRA y en parte porque las declaraciones de los funcionarios son que van a evitar devaluar a toda costa", razónó Pastor.

Pero, dado el nivel de reservas netas y el panorama monetario, "todos ven que tarde o temprano van a tener que convalidar un aumento del tipo de cambio”, afirmó.

El BCRA también hace su parte para que esto efectivamente ocurra, ya que, según remarcan analistas del mercado, es probable que busque darle más volatilidad al tipo de cambio.

Además, el hecho de que la entidad monetaria se encuentre al límite de su capacidad de venta de dólar futuro puede ser uno de los motivos por lo que las tasas implícitas tengan mayor volatilidad.

El analista financiero Mauro Cognetta explicó que en los últimos días hubo un fuerte desplazamiento en la curva de dólar futuro ante la mayor expectativa de suba del dólar oficial producto de una devaluación.

“Puede ser una conjunción de varios factores. El viernes pasado se dio un fuerte corrimiento de la curva de futuros de dólar y creo que el BCRA ya se debe haber quedado sin el cupo de los u$s 5500 millones que podría estar vendido. Creo que este fue uno de los movimientos más fuertes en lo que va del año. Las tasas nunca estuvieron por encima de 55% en la parte larga en lo que va del año. De hecho, llegaron a operar en niveles de 40% y ahora retomaron la senda alcista”, advirtió Cognetta.

Martín Saud senior trader de Balanz coincidió en que la curva está bastante empinada porque el mayor vendedor de futuros es el BCRA que vende para arbitrar las tasas de corto plazo de la economía, pero sólo vende el contrato de futuros más corto, o sea el del próximo mes. Por este motivo, siempre el contrato próximo a vencer es el que menos tasa ofrece.

“Como el BCRA no está vendiendo los contratos más largos, y tampoco hay muchos ánimos de los que pueden arbitrar plazos por miedo a quedarse sin roll over, esto provoca que no haya muchos vendedores y por lo tanto las tasas son mucho más altas en los contratos de mayor plazo”, comentó.

Impacto en curva dólar linked

Ahora bien, al moverse las tasas implícitas de los futuros de dólar, hace que se generen impactos sobre la curva de bonos dólar linked.

Dado que el mercado ve con mayor certeza la probabilidad de una devaluación, esto gatilla una mayor demanda de bonos dólar linked y de esta manera, las tasas de los bonos dólar linked se terminan desplazando a la baja.

Martin Saud señaló que el empinamiento de la curva de tasas implícitas del dólar futuro Impacta en los bonos dólar linked que arbitran contra dicha curva.

“Esto significa armar un sintético mezclando un bono en pesos y una cobertura de futuro en dólar. Cuanto más grande sea el diferencial entre la tasa de los futuros largo plazo de dólar vs la tasa del bono en pesos, más bajo va a ser el rendimiento de un bono dólar linked”, explicó.

Finalmente, Pedo Siaba Serrate, Institucional Senior Analyst de Portfolio Personal Inversiones coincidió en que el viernes pasado se observó una suba en las tasas implícitas que llamó la atención por su ferocidad.

“Creemos que es más probable que se trate de algún movimiento producto de la participación del BCRA, más que de un cambio de lectura abrupto. Hay dos alternativas. Pudieron generar mayor volatilidad, o están cerca del límite de la posición short de dólar futuro", interpretó.

Más allá de este movimiento, la performance del nuevo bono dólar linked desde su emisión reflejó el interés por este tipo de instrumento por buena parte del mercado.

"De hecho, el bono dólar linked recientemente emitido (T2V1) ya está operando en torno al -5% (habiendo salido con un cupón del 0,1%). Creo que el horizonte de este instrumento dependerá de la continuidad de la brecha, y las señales que el equipo económico muestren hacia adelante”, comentó Siaba Serrate.