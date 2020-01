Dólar: el mayorista avanzó y el blue cayó, mientras el MEP se acercó al "solidario"

Luego de un comienzo de semana con algo de nerviosismo, que llevó al Banco Central (BCRA) a vender divisas, el dólar mayorista cerró con $ 59.975, una suba de apenas 2,5 centavos.

Fue en una rueda en la que la autoridad monetaria elevó la postura de venta de su ficha de u$s 50 millones a $ 60,09 por unidad, dos centavos arriba de la colocada el miércoles.

El dólar minorista operó fijo en los $ 63 en las pantallas del Banco Nación (BNA), al igual que el dólar "solidario" en los $ 81,90.

El dólar blue, que llegó a tocar lo $ 77, retrocedió a $ 76,50, según datos de Reuters.

En tanto, el promedio entre bancos que realiza el BCRA se colocó en $ 62,97.

Hasta las 16, el dólar MEP avanzaba (0,9%) y avanzaba a $ 80,10, mientras que el contado con liquidación sumaba (0,5%) hasta los $ 81,28.

El volumen negociado volvió a ser bajo al alcanzar apenas los u$s 254,284 millones, sin registrarse operaciones en el sector de futuros MAE.

"Hoy el BCRA colocó otra vez una oferta de u$s 50 millones, pero a $ 60,09 que no fue utilizada por los bancos, y con la novedad de que el mercado de cambios se autorreguló tanto oferta como demanda. Por ese motivo, el BCRA no tuvo que comprar ni vender", explicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

Por su parte, Gustavo Quintana de PR Cambios, planteó que "todo parece indicar que se entró en una etapa en la que la autoridad monetaria dejó de lado la estabilidad de los precios del dólar, con una estrategia que parece apuntar a permitir correcciones suaves de los precios sin alterar las demás condiciones de las restricciones en materia cambiaria".