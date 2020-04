Dólar: el contado con liqui y el MEP trepan fuerte y superan los $ 100

El dólar contado con liquidación saltaba 7,1% y operaba a $ 100,91 mientras que el dólar MEP se movía también con una fuerte suba del 6,2% hasta $ 100,24. Los números muestran que en el mercado está ávido por dolarizarse en un mercado implícito no afectado por los alcances del cepo.

En la última rueda del miércoles, el dólar MEP y el contado con liquidación dieron la nota al mostrar avances de hasta un 5%. Los operadores lo atribuyeron a el adelantamiento de operaciones ante los feriados y esperaban que los precios se revirtieran hoy, lo que no sucedió.

"Hay mucha emisión que puede ir a inflación. El mercado es el que primero ajusta. Así como todos los precios se hicieron pelota ahora le toca al dólar", analizó en diálogo con El Cronista Santiago López Alfaro de Delphos.

Destacó que la economía está cerrada en todo el mundo y los mercados abiertos: "que son los que reflejan la realidad". "Los pesos que se ven en la economía empiezan a ajustar haciendo un cálculo del défict fiscal y la emisión que se viene", subrayó.

Y destacó que las cauciones "están bajísimas ya que sobran los pesos y eso te hace volar el contado con liqui".

Diego Falcone de Cohen precisó que "la base monetaria creció en los últimos 30 días un 400% anualizado, es decir 10 veces la inflación".

"Cómo se explica este incremento, una parte importante se fue a billetes y monedas, unos $ 150 mil millones y otra parte salió de las Leliq, que era donde tenían la plata guardada los bancos, pero la pusieron a cuenta corriente como dinero de libre disponibilidad. Lo que se está viendo es que los bancos están recliclando los pesos que se quedan en el sistema y los colocan en el BCRA. Por ahora no está llegando todo ese enorme aumento a la calle", resumió.

Sin embargo, advirtió que "hay una preferencia por la liquidez y no al ritmo que quiere el Gobierno lo que hace despegar al dólar MEP, la tasa muy baja de la cacución y los bonos en pesos rindiendo un montón".

"La expectativa de devaluación que tiene la gente para no tomar esos bonos. Tienen los pesos pero no los invierte en bonos los deja a mano. Hay una enorme emisión de pesos, un Gobierno que quiere recrear confianza en los instrumentos en pesos para que le presten y vaya a inflación. Eso no está funcionando porque nadie compra los bonos y todo va al dólar", indicó.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital, consideró lógico el saldo: "Esto es una olla a presión, por algún lado tiene que salir".

"La brecha entre el oficial versos los dólares libres (MEP/CCL) no hace otra cosa que mostrar presión cambiaria encubierta", analizó.

Camusso reiteró que "el mercado cambiario en Argentina está desdoblado aunque no haya un decreto detrás. Como consecuencia del cierre de actividad el que tenía dólares tuvo que salir a venderlos para hacer frente al los sueldos de abril, pero luego retoma el camino normal".

Mediante la operación de contado con liqui o dólar fuga, una empresa compra acciones o títulos de deuda en la Bolsa que cotizados en dólares, los gira al exterior y luego los vende, haciéndose de la divisa. En tanto el dólar MEP o bolsa, es una operación que permite comprar dólares en el mercado de valores al adquirir un bono en pesos (AY24) y su posterior venta en dólares (AY24D).

El dólar mayorista avanzó 22 centavos en la primera rueda después del fin de semana largo y cerró a $ 65,38, precio al que el Banco Central (BCRA) elevó la ficha por u$s 50 millones que mantiene en el MULC.

El dólar minorista sumó 25 centavos hasta los $ 66,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 195,420 millones.

El dólar blue se mantuvo clavado en los $ 84. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocó el precio en los $ 67,43, 36 centavos encima del miércoles pasado. De esta forma, el dólar "solidario" que incluye el impuesto del 30%, trepó a $ 87,66.

Fuentes privadas estimaron que la autoridad monetaria adquirió unos u$s 32 millones para sus reservas.

En cuanto a liquidación de divisas, el sector exportador reconoció que "viene con un ritmo lento, teniendo en cuenta dos grandes factores: uno es que hubo un anticipo de venta de productores de soja antes de diciembre y en segundo lugar ritmo actual bastante lento de los productores".

"A eso sumamos los problemas de arribo a los puertos de los camiones, problemas de calidad en la campaña por falta de lluvias. Claramente el ritmo e ingresos probleablmente por debajo de los niveles habituales", señalaron fuentes de el sector a El Cronista.

En maíz se está moviendo más la venta de los productores que en soja. "La demanda externa está firme, china todavía no es una locomotora, pero Asia viene bien demandando", agregaron.

El peso argentino fue la moneda de la región que menos se depreció (-0,33%) en otro día de números rojos para las monedas latinoamericanas.