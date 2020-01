Dólar: el contado con liqui marcó un nuevo récord y desentonó con la calma del mercado formal

El dólar formal operaba con a misma parsimonia de ruedas anteriores mientras que en las versiones paralelas las cotizaciones se recalentaban.

Así fue como el contado con liqui, con muy poco, logró superar el récord al alcanzar los $ 81,97, valor que resulta de los negocios con el Adr de Grupo Galicia, el papel de mayor volumen afuera.

A su vez, el dólar blue abandonó la calma inicial y ya a media rueda se consolidó en los $ 76,75, valor en el que terminó. El cierre entonces quedó 25 centavos arriba, comparado con la rueda de ayer. En tanto, el dólar MEP también se inclinó al alza, rondó los $ 80,12.

En cambio, en el terreno oficial hubo bajas y una nueva compra del Banco Central (BCRA).

En la primera parte de la rueda, el dólar mayorista anotó un alza de tres centavos, sin embargo, esa ganancia se evaporó con el correr de los negocios al punto de que la cotización del tipo de cambio terminó en terreno negativo, a $ 60,07, tres centavos por debajo del valor de ayer.

La postura de venta de la mesa del Banco Central (BCRA) aumentó tres centavos en comparación con la de ayer. Según fuentes del mercado "se mostró" en $ 60,14. En las últimas ruedas, esa ficha, una postura de u$s 50 millones, actúa como límite superior para el movimiento de la cotización. De todas formas, la entidad no necesitó vender para controlar la suba; por el contrario, aprovechó para comprar dólares: habría adquirido unos u$s 30 millones.

"Luego de cuatro subas consecutivas, la evolución del dólar mayorista se tomó un respiro y de la mano de una mejora en la oferta privada perdió casi todo el aumento experimentado ayer. Los precios se alejaron de los máximos anuales", describió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En las pantallas del Banco Nación, la divisa se ofreció al público a $ 63, sin cambios con respecto a la jornada anterior. El promedio de dólar minorista relevado por el BCRA entre bancos y casas de cambio quedó en $ 62,98. A ambos valores hay que agregarles el impuesto solidario, de 30%, que lo lleva a casi $ 82.