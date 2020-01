Dólar: el contado con liqui mantuvo el impulso del miércoles y superó los $ 83

Después de haber alcanzado ayer el nivel del billete más el impuesto, el contado con liqui mantuvo la tendencia alcista y avanzó hacia un nuevo récord.

El dólar que resulta de la negociación de bono y acciones con venta en el exterior, o dólar fuga, registraba una suba de 2%, y así lograba alcanzar un nuevo récord: $ 83,25.

El mep, en tanto, llegó a atravesar la barrera de $ 81.

En cambio, el dólar blue cedía en el arranque para luego quedar con saldo neutro. El dólar se vendía en las cuevas a $ 76,75.

El tipo de cambio mayorista se negoció entre $ 60,08 y $ 60,10, y terminó en $ 60,09, dos centavos arriba. Cepo mediante, la rueda cambiaria no solo es chica en volumen, sino en horas. Si bien la apertura es a las 10hs, la primera operación de hizo poco antes de las 13 hs.

"Estaba fumando en el balcón". "Buscaba algo en Google". "Me hice un café". Estas fueron las respuestas de los operadores sobre la apertura del mercado. "Aburrido" es la palabra más usada últimamente. Es que mientras las posturas no se juntan, mientras el que quiere vender a un precio y el que quiere comprar a otro no llegan a un acuerdo, no hay cotización para el dólar mayorista.

"Es increíble, todavía no se operó nada suelto; hay operado Pase de pesos y dólar afuera contra mep", decía al mediodía un operador de la plaza porteña.

Aunque había expectativas sobre una posible intervención del Banco Central del lado de la oferta, no lo vieron aparecer.

En las pantallas del Banco Nación el billete se ofrecía al mismo precio de días previos, $ 63. A este valor hay que sumarle el impuesto solidario de 30%.

El volumen fue ínfimo: u$s 210 millones. El monto es similar al de una rueda en la que no hay mercado en Estado Unidos.