Dólar: el campo vendió 42% menos en abril y alimentó la brecha

El Banco Central (BCRA) informó este viernes que el sector de “Oleaginosas y cereales” registró en abril ventas de divisas por cobros de exportaciones por u$s 1707 millones, cifra que expresa una baja del 22% respecto al mismo mes del año anterior. A través del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, la autoridad monetaria detalló, además, que el sector totalizó ventas netas -es decir, dolares que vende menos los que compra- por u$s 1221 millones, lo que representó una caída interanual del 42%.

La menor oferta de divisas por parte del principal sector de ventas netas históricas quedó reflejado en que en dicho mes, la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación trepó de 34% a 67%, mientras que la diferencia con el MEP.creció del 34% al 63%.

A través del informe, el BCRA indicó que “es importante recordar que, durante noviembre y diciembre pasados, el sector vendió de forma neta u$s 4600 millones”, lo que representó una “suba interanual de 84%”. De esta manera recordó el anticipo de liquidaciones del sector durante los dos últimos meses de 2019, ante la perspectiva de un aumento de las retenciones a las exportaciones.

Según informó el BCRA, las liquidaciones anticipadas quedaron expuestas en el hecho de que “los registros de ventas externas de todo 2019 estuvieron por encima de las exportaciones del año por unos u$s 8500 millones”. Dichas exportaciones, indicó el Central habían alcanzado un total de u$s 27.800 millones.

El BCRA indicó que el sector totalizó ventas de divisas por cobros de exportaciones por u$s 1707 millones, registrando una caída de 22% respecto al mismo mes del año anterior. "Ese nivel de ingresos a través del mercado de cambios estuvo unos u$s 500 millones por debajo de las exportaciones estimadas para el sector, de u$s 2200 millones, con caída de 5% en términos interanuales, lo que implicaría que continuaron cancelando deuda por anticipos y prefinanciaciones contraída en períodos anteriores", analizó el BCRA en el trabajo.

El informe reveló, además, que las empresas del “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales”, fueron las principales compradoras netas del mercado. Adquirieron un total de u$s 1316 millones que se destinaron principalmente para realizar pagos netos por bienes y servicios por u$s 897 millones y u$s 128 millones respectivamente.

De acuerdo al trabajo del BCRA, sus reservas internacionales aumentaron u$s 7 millones en abril, un mes en el que el Central suele aprovechar la liquidación de la cosecha para engrosar sus arcas, finalizando el mes con un stock de u$s 43.568 millones. Cabe recordar, sin embargo, que el martes las reservas internacionales del BCRA cayeron por debajo de los u$S 43.000 millones, anotando así su valor más bajo en tres años. Este viernes, en tanto, el BCRA informó que las mismas alcanzaban los u$s 42.741 millones.

Otro de los puntos salientes del trabajo exhibió que las “Personas humanas” registraron compras netas de moneda extranjera por u$s 248 millones, de los cuales una amplia mayoría fueron demandados para atesoramiento (u$s 194 millones), y para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior (unos u$s 50 millones). Sobre este último punto, el BCRA indicó que representaron una caída de 87% interanual, y que el mismo se explica especialmente por el contexto de cierre de fronteras.

Los u$s 248 millones adquiridos en abril representan un incremento de 42,5% respecto al mes anterior. En marzo, el total de ventas de divisas a personas humanas había sido de u$s 174 millones. Ante la restricción que impone el cierre de fronteras, la vertiginosa suba de la demanda exhibe la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.

Respecto a la aquisición de billetes por parte de las personas humanas, el BCRA indicó que las compras brutas totalizaron u$s 219 millones en abril. En total, 1,2 millones de individuos compraron billetes para tenencia, lo que representó una compra promedio per cápita de u$s 185.

Por su parte, las ventas de billetes de las “Personas humanas” mostraron una disminución respecto a marzo tanto en monto (caída de u$s 11 millones para totalizar u$s 25 millones), como en cantidad de clientes (disminución de unos 50.000 para llegar a 95.000 clientes).

Asimismo, la entidad indicó que realizaron transferencias de fondos a cuentas propias en el exterior por un total de u$s 143 millones contra débitos en cuentas locales en moneda extranjera (“Canjes”), con efecto neutro en el resultado del mercado de cambios.

Los “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por u$s 163 millones.