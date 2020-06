Dólar: el blue trepó $ 3 y las cotizaciones financieras ceden tras avanzar hasta 3%

El dólar blue sumó $ 3 y tocó los $ 127, en una semana en la que el billete apenas había oscilado entre subas y bajas de $ 1. Sin embargo, las malas noticias sobre la negociación de deuda con acreedores sumaron nerviosismo al mercado.

"No hubo operaciones casi. Camino a un default el dólar podría haberse ido a $ 140 y apenas subió $ 3 porque todo está distorsionado y no un mango", graficó un operador del mercado paralelo.

Las cotizaciones financieras del dólar recortaron el fuerte avance oficial que llegó al 3%. El dólar MEP operaba a $ 106,96, con un avance del 1,9%, mientras que el contado con liquidación se coloca en $ 107,65, aunque llegó a superar los $ 110.

"Hay movimientos que se entienden poco. Mientras no haya acuerdo seguirá todo trabado", señaló Gustavo Neffa de Research for Traders al ser consultado por la disparada inicial del dólar Bolsa y el denominado fuga..

El dólar mayorista volvió a sumar 6 centavos y terminó así a $ 69,74, precio al que el Banco Central (BCRA) elevó su ficha por u$s 50 millones en el MULC.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocó en los $ 72,98, lo que dejó el precio del dólar solidario a los $ 94,87.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital consideró que "es imposible que el BCRA inicié algún proceso de normalización cambiaria, mientras no se cierre esta negociación de deuda y por eso mismo intentará mantenerlo pisado".

"El problema es que las expectativas hacen lo suyo. Los agentes creen que una devaluación oficial es inminente y actúan en consecuencia. Esto será pura volatilidad cambiaria a través de la brecha. Que no es otra cosa que la medida de la devaluación encubierta", pronosticó.

El anlista financiero Christian Buteler consideró que los números "son una reacción a la complicación que se evidenció en la renegociación de la deuda".

"A eso se suma que hoy está la licitación en pesos en la cual necesitabas que los fondos de afuera, tenedores de los vencimientos del lunes, entren para que después cambien estos nuevos bonos en pesos por la oferta en dólares porque si cobran el lunes y van a ccl va a saltar mucho el precio", señaló.

El dólar minorista sumó 25 centavos y terminó a $ 72,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El volumen operado en contado fue bajo de u$s 177,352 millones, con u$s 48,970 millones registrados en el sector de futuros MAE. La suma estuvo sin embargo por encima de la de ayer, que con u$s 119 millones se transformó en la más baja desde que empezó la cuarentena.

El peso argentino se depreció así (-0,9%) en un día de números rojos para todas las monedas de la región, con un desplome de hasta (-2,5%) para el real brasileño, principal socio comercial de la Argentina.