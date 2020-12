Dólar: el blue trepó $ 2 y el Banco Central compró u$s 96 millones

El dólar blue trepó $ 2 y se colocó en los $ 152, en una rueda en la que el Banco Central (BCRA) compró u$s 96 millones, con lo que anotó su duodécima sesión con saldo a favor.

De esta forma, la autoridad monetaria acumula un saldo positivo de u$s 350 millones en lo que va del mes.

El dólar mayorista cerró a $ 83,25 por unidad, 10 centavos arriba del cierre del lunes. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 327,932 millones, en el sector de futuros MAE fueron u$s 40 millones y en el mercado de futuros Rofex hubo un volumen operado de u$s 710 millones.

Las cotizaciones financieras operaban el alza. El dólar MEP se movía a $ 140,21 (1%), mientras que el contado con liqui se colocaba en los $ 141,15 (1%).

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocó en los $ 88,80, lo que elevó el precio del dólar solidario a los $ 146,52.

El dólar minorista terminó sin cambios en los $ 88,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Será una semana corta en la cual la actividad se concentrará entre lunes y miércoles por los feriados de Navidad, por lo que se espera que se adelanten operaciones. Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron ayer unos u$s 153,300 millones en el mercado de cambios.

Sin embargo, preocupa el paro en los puertos que podría complicar en los próximos días la liqudiación. En 13 días hábiles de este mes se liquidaron u$s 25 millones más que en 13 días hábiles de noviembre.

El peso argentino se depreció (-0,14%) en un día de mayoría de números rojos para la mayoría de las monedas de la región, salvo el peso chileno.