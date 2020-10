Dólar: el blue subió y el contado con liqui se recalentó hasta superar los $ 164

Las cotizaciones financieras tomaron protagonismo en la rueda del miércoles cuando el contado con liquidación se recalentó y superó ampliamente la barrera de los $ 160, al avanzar hasta (+5,5%) hasta los $ 164,84, mientras que el dólar MEP sumaba 2,5% hasta los $ 148,61.

El salto que mostraba el dólar "fuga" era atribuído por los operadores a los rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno trabe aún más el dólar liqui para no residentes.

Por su parte, el dólar blue subió $ 1 y volvió a los $ 167, con lo que borró la baja del martes.

"El mercado está raro, pero algo normal para la época y circunstancias. Hay más liquidación dle campo, puede vender el Central, pero el campo esta activo", señaló Mauro Mazza de BullMarket Brokers en diálogo con El Cronista.

Y remarcó: "Me preocupa la tasa, si se calienta mucho vamos a tener un problema, porque venden bonos y van a CCL y MEP. Encima está la amenaza de que sacan a los no residentes del liqui, lo que hace que se apuren salir".

Con el salto del liqui crecieron los rumores sobre posibles medidas. Entre ellos se habló del fin de las Leliq, que sería reemplazao por un corredor de pases de 1 a 30 días.

"Así, el Tesoro pasaría a ser absorbedor de liquidez. Esto es el FMI que le esta pidiendo que normalicen el mercado de tasas que es un caos", señaló un operador.

Por su parte el analista Leonardo Svirsky planteó que si el Gobierno "no quieren tocar el tipo de cambio, van a tener que subir las tasas, de lo contario esto no tiene un techo".

Señaló a este diario que hubo fuertes posturas de venta en futuros a enero, febrero, diciembre y noviembre que por los montos "reflejan la intervención del BCRA".

El economista Gabriel Caamaño consideró que lo de hoy "fue un movimiento más abrupto de algo que se venía viendo que es que las medidas no alcanzaron y el Central hizo movimientos tímidos y contradictorios con la tasa".

"No hubo correción en las expectativas, consecuentemente el movimiento hoy se aceleró peroya venía calentándose el mercado, el Central ya venía perdiendo reservas y subiendo el mercado con liquidación", resumió.

El dólar mayorista cerró a $ 77,48, 5 centavo debajo del cierre del martes y con lo que acumula una suba de 33 centavos en dos ruedas. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 175,201 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 133,500 millones.

Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el martes u$s 119,356 millones, que se suman a los $ 138,629 millones el pasado viernes, lo que muestra un repunte como parte de las medidas del Gobierno para impulsar una mayor liquidación del campo.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocó en los $ 82,96, que con el impuesto PAÍS del 30% más la retención de Ganancias del 35%, arroja un dólar ahorro de $ 136,86.

El dólar minorista operó sin cambios en su cotización a $ 82,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Samtiago Abdala de PPI, sostuvo que "el Banco Central sigue presionado, con una brecha muy nociva para la economía".

"Eventualmente, dependerá de la definición en términos de política económica. No hay un instrumento que por sí solo, pueda ser la solución sanadora para todos los males", remarcó.

El mercado se mueve desde las últimas medidas, que apuntaron a cuidar reservas y generar mayores liquidaciones por parte del campo, en medio un sinfín de rumores.

En estos días se conoció una propuesta de los bancos con un dólar libre para ahorro, con un mercado abierto y transparente. Sin máximo, compra y venta libre, como en todo el mundo. "Vemos bien liberar dólar ahorro y no mandar a la gente a las cuevas", señaló un banquero.

Sin embargo, en el BCRA prefieren otro camino para evitar un desdoblamiento. "Nos inclinamos por facilitar la oferta a quienes tienen dólares blancos y no saben venderlos en el dólar MEP. En este ambiente no se tiene idea de la cantidad de gente que no conoce lo que es el dólar Bolsa, no llega al 3% de la población quienes sí lo saben. Al reducir el parking a cero y permitir que se abran cuentas comitentes se hizo posible", indicó una alta fuente del BCRA.