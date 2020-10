Dólar: el blue saltó $ 3 y solo la intervención oficial logró contener las cotizaciones financieras

Las cotizaciones financieras redoblaron este miércoles la tendencia alcista al llegar a avanzar 5,6%. Sin embargo, desandaron camino sobre el final lo que fue atribuido por el mercado a la intervención oficial en el mercado de bonos . Así, el dólar MEP recortó la suba a 1,1% hasta los $ 162,66, mientras que el dólar contado con liqui avanzó 1,7% hasta los $ 174,80, tras superar los $ 180 esta tarde.

"Sí, fueron ellos. Vendieron paridad pesos", confirmó un operador en diálogo con El Cronista.

El dólar blue sumó $ 3 y alcanzó un nuevo récord de $ 183, en medio de rumores sobre operativos en cuevas que se escucharon desde temprano y provocaron un virtual feriado cambiario en el paralelo.

El analista financiero Ruben Ullua consideró que las medidas no fueron bien recibidas "por la incertidumbre total que hay sobre lo que se piensa hacer".

"Estamos en un escenario en el que no se le cree a nadie y eso refleja el mercado. Las gráficas muestran grado de saturación muy importante, los bonos siguen sufriendo una caída muy importante que es una señal, hay un grado de saturación del negativismo. Veo que la fuerza vendedora está limitada", opinó.

Y remarcó: "Hay un mercado sobresaturado en el que no debería estar lejos el piso. Estamos más cerca de un punto de inflexión por esta saturación que de pensar en una agudización mayor, pero cuesta encontrar los fundamentos para encontrar el vaso medio lleno".

Emilse Córdoba, directora de Bell Bursátil señaló en diálogo con El Cronista que "no impacta exactamente igual una medida cuando acortan el parking a 3 días, hubiera impactado más si directamente lo hubiesen eliminado. El blue es cash y el MEP o CCL tenés un plazo para poder hacerte de esos dólares".

"Me parece que faltan que sigan sacando medidas y lo que están generando ahora es que el BCRA no emita y absorba. Esas medidas más las que se sumen van a ir haciendo que se retraiga un poco el precio. Volver a $ 155 o $ 160, no creo que baje de ahí", remarcó.

Sin embargo, fue optimista al analizar la situación al invitar a "repensar las cosas desde otra óptica. Donde todos ven que el mercado reaccionó mal, yo veo que hay que darle tiempo porque puede que esto no sea inmediato"

Entre los operadores del blue e corrió desde temprano el rumor de "visitas en cuevas de zona oeste y zona norte y centro" por lo muchos mayoristas anticiparon que hoy no concretarían ventas lo que le puso más presión al billete.

Pasado el mediodía hubo operativos en galerías del Microcentro a cargo de la Gendarmería que el Ministerio de Seguridad atribuyó a una "serie de allanamientos por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y posibles vínculos con el narcotráfico". Sin embargo, las imagenes sirvieron para que las operaciones se paralizaran en el paralelo.

"No operó nadie aunque digan que eso no es cuevas. Hoy fue un feriado virtual", señaló un operador.

En el mercado mayorista el dólar cerró a $ 77,75, siete centavos arriba. El volumen negociado en contado fue de u$s 162,520 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron u$s 161 millones.

Fuentes privadas de mercado calcularon que el Banco Central pudo recuperarse de las ventas con las que inició la rueda para finalizar con un saldo a favor de al menos u$s 10 millones.

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en los $ 83,31, lo que sumado al impuesto PAÍS del 30% más la retención en concepto de Ganancias del 35%, fijó al dólar "ahorro" en los $ 137,45.

El dólar minorista ganó 25 centavos y cerró a $ 83 en las pantallas del Banco Nación (BNA).