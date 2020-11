Dólar: el blue revirtió la suba y se desplomó $ 10 en una rueda de compras para el Central

El dólar blue revirtió la suba inicial que lo llevó a tocar los $ 173 y se desplomó en la primera rueda de la semana $ 10, con lo que cerró a $ 162. La semana pasada el billete que opera en el mercado paralelo sumó $ 23 y así recuperó la mitad de lo que había logrado retroceder en 12 jornadas consecutivas de bajas.

"La única manera que baje es porque están vendiendo en el blue. Estaba a $ 173 a $ 174 y empezó de repente para abajo y abajo y abajo", señaló un operador a este diario. De esta forma se refirió ante un posible regreso de las "mano amigas" que semanas atrás generaron que el blue llegara a caer a $ 149.

Otro operador fue más allá y afirmó que "los lunes han dejado de ser testigos para la plaza, porque es el día de la semana en que se concentra, llamativamente toda la oferta en el MULC, en el CCL-MEP y en el Blue".

"Parece coordinado, pero hace semanas que se repite eso", detalló.

Mirá también La revolución digital para el CFO y el lugar de las criptomonedas Luis Romero, socio de GRC en BDO, y Andrés Ondarra, country manager para Argentina de BITSO, compartieron un panel sobre tecnología en el CFO Summit organizado por El Cronista y la revista Apertura.

En la primera rueda de la semana el Banco Central compró unos u$s 42 millones de reservas, según fuentes oficiales.

El dólar mayorista cerró a $ 79,97, 22 centavos por encima del cierre del pasado viernes. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 296,288 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron u$s 64,500 millones.

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en los $ 85,60, que sumado el impuesto PAÍS y la retención de Ganancias del 35%, elevó el precio del dólar solidario a los $ 141,24.

Las cotizaciones financieras subían. Así el dólar MEP operaba a $ 143,04 (+1,3%), mientras que el contado con liquidación se colocaba en los $ 148,02 (+1%).

Según precisó Gustavo Quintana de PR Cambios, exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el viernes pasado u$s 74,510 millones en el mercado de cambios.

De esta forma, la semana pasada las ventas del sector totalizaron unos u$s 500,259 millones, suma que supera los registros de las semanas previas.

El dólar minorista operaba sin cambios en los $ 85 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Fuentes de mercado precisarion que la ANSeS "se anotó como operador en SIOPEL, ya que como el BCRA no puede operar sus dólares en el mercado, puede ser que usen al FGS para comprar dolares en MULC y con esos dólares sostener la paridades de los bonos en especie C y D".

Los analistas de PPI plantearon que "en lo cambiario, la segunda semana de noviembre terminó muy negativa para el Banco Central. La autoridad monetaria retomó la venta de divisas en cuatro de los últimos 5 días hábiles para sostener el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial".

Puntualmente, la autoridad monetaria se desprendió de unos u$s 109 millones la semana pasada -a un ritmo promedio diario de u$s 22 millones-. Lo que, con las compras realizadas la semana anterior, el saldo negativo se reduce a u$s 45 millones en lo que va del mes.

El peso argentino se depreció (-0,25%) en un día con mayoría de números rojos en las monedas de la región.