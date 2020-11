Dólar: el blue pierde $ 4 mientras y anota su octava baja consecutiva

El dólar blue perdió este miércoles $ 4 y se colocó así en los $ 161. De esta forma, el paralelo anota su octava baja consecutiva y acumula una caída de $ 34 desde su techo de $ 195.

Las cotizaciones financieras retomaron la tendencia al alza, pero tal como sucedió en la últimas ruedas cedió sobre el final por alguna "mano oficial". El dólar MEP se colocaba en los $ 141,39 (+0,9%), mientras que el contado con liqui trepaba (1,7%) a los $ 147,84.

En diálogo con El Cronista, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que un dólar a $ 195 "no reflejaba una variable económica y era un precio de pánico".

"A fuerza de revertir medidas e intervenir en el mercado con bonos y "manos amigas" en el blue se consiguió desinflarlo. No hay que perder de vista que $ 160 de blue es una brecha del 100% y es una barbaridad igual", alertó.

Y agregó: "El Gobierno tiene que reducir la brecha y sacar los impuestos del oficial. Si se quedan hasta acá con las medias esto no va a hacer eterno. Hay que seguir trabajando para reducir las brechas".

El dólar mayorista sumó 10 centavos y se colocó en los $ 79,03 por unidad, con lo que acumula un alza de 71 centavos en lo que va de la semana.

Volumen operado en el segmento contado fue de u$s 181,888 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 54,100 millones.

La intervención de la autoridad monetaria en el mercado de cambios tuvo un saldo a favor de apenas u$s 9 millones según confirmaron fuentes oficiales, muy lejos de los u$s 88 millones que el Central pudo comprar el lunes y luego de vender u$s 30 millones el martes.

El dólar minorista ganó otros 25 centavos y terminó a $ 84,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar ahorro se colocó en los $ 139,62.

"La estrategia de actualización de los precios del dólar sugiere una recuperación del ritmo de deslizamiento con la intención de evitar un rezago de la cotización", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

Planteó que la conducta del BCRA sigue siendo la de "ejercer un monitoreo constante para compensar el desbalance entre oferta y demanda, moderando además la fluctuación de los precios".

El peso argentino se depreció (-0,35%) en un día con movimientos mixtos para las monedas de la región, que tiene la mirada puesta en los resultados de las elecciones en los Estados Unidos.