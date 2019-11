Dólar: el blue perdió fuerza, pero el mayorista tomó envión gracias a la ausencia del BCRA

Con un mercado de dólar cerrado en Estados Unidos por el Día de los Veteranos de guerra, el dólar vivió una jornada condicionada por la falta de brújula.

El dólar blue había arrancado envalentonado y llegó a tocar $ 65,25, sin embargo, pronto torció el rumbo y permaneció en terreno negativo, a $ 64,50, 50 centavos por debajo del cierre del viernes.

El contado con liqui también registró una tendencia bajista: coqueteó con quebrar los $ 77, pero se mostró más cómodo, durante gran parte de la rueda, en torno a los $ 77,25, lo que representó una caída cercana al 1%.

En tanto, el dólar mayorista, tras permanecer prácticamente congelado durante la primera hora de la rueda, comenzó a recalentarse poco a poco. Así fue como al cierre, la cotización sumó 45 centavos en el MULC, hasta quedar en $ 59,95, valor máximo del día.

El minorista no mostró cambios en su cotización y se mantuvo en los $ 63 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El precio promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio en los $ 63,06, un centavo arriba.

"El feriado de hoy en los EE.UU. paraliza la operatoria local, que por ahora solo opera con transacciones en cuentas del BCRA", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Al mismo tiempo, el experto recordó que, "habitualmente, cuando hay feriado afuera no interviene el Central", y agregó que "hoy hubo pocos jugadores en la cancha, los exportadores no pudieron liquidar", por lo que "estos precios no parecen ser muy representativos".

Por otro lado, el volumen reflejó con claridad el impacto del parate en Estados Unidos: se operaron poco más de u$s 100 millones.

En la primera subasta de Leliq, el Banco Central (BCRA) adjudicó $ 92.266 millones, mientras que en la segunda fueron $ 45.844 millones; la tasa promedio de corte se ubicó en 63,009%