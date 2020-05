Dólar: el blue operó por encima de $ 120, pero los financieros retrocedieron

El dólar blue no cede, hoy se mantuvo por encima de la barrera de los $ 120, por lo que cerró la semana en $ 122.

El dólar mayorista avanzó ocho centavos, operó en $ 67,28, en el precio que impuso de techo el Banco Central (BCRA), pero terminó la sesión un centavo más abajo, en $ 67,27.

Así, el tipo de cambio de los grandes jugadores acumuló una suba de 43 centavos respecto del cierre del jueves pasado.

Como todos los días, el Central ubicó la ficha por u$s 50 millones por encia de valores anteriores en el MULC; en el mercado calcularon que el BCRA vendió unos u$s 30 millones.

Las cotizaciones de los dólares financieros mostraron una baja, la terecera consecutiva, luego de atravesar una semana con altibajos debido a las medidas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para lograr mayor inyección de dólares en el mercado.

El mep y el contado con liqui registraron avances en el arranque de la rueda, pero luego la tendencia se dio vuelta. El primero, el dólar bolsa, cedía 1,6%, hasta los u$s 113,90, mientras que el segundo, el coocido como "el de fuga", se movía levemente a la baja, 1%, en torno a los u$s 116,50.

En el mercado minorista, la divisa cotizó sin cambios, a $ 69,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El precio promedio del billete terminó en $ 69,63; si se le suma el impuesto, el precio final del dólar solidario fue de $ 90,51.

La brecha, en tanto, quedó en el 81%.

"La rueda viene deprimente. Casi no se opera. Son poco más de u$s 120 millones y calculamos que el Central vendió entre u$s 20 y u$s 30 millones", comentó Claudio García, operador de PR Corredores de Cambio.

En esa línea, el experto resumió: "Hoy prácticamente no hay mercado".

De hecho, el volumen operado en el segmento de contado ascendió a u$s 189 millones. Se trata de una suma tan insginificante que en otros momentos, sin cepo, este monto hubiera sido considerado ìnfimo incluso si el mercado de Estados Unidos estuviera cerrado por ser feriado en ese país.

"En el último tramo de la sesión ingresaron puntuales órdenes de venta que fueron aprovechadas por el Banco Central para recuperar parte de los recursos utilizados, defendiendo el precio mínimo de la fecha en los $ 67,27 por unidad", indicaron desde PR corredores de Cambio.

El peso argentino era la única moneda de la región que se depreciaba (-0,13%), mientras que el resto se recuperaba, entre ellos el real brasileño que sumaba (1,31%) tras el desplome que sufrió en esta semana.