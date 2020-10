Dólar: el blue cayó a $ 190 y el contado con liqui cedió en otra rueda de intervenciones

El dólar inició una nueva semana acaparando la atención del mercado. Mientras crece la expectativa respecto de nuevas medidas que tomaría el Gobierno para reducir la brecha cambiaria, el dólar blue –que venía de acumular una suba de $ 14 en la semana última y de $ 48 en el mes– retrocedió $ 5, hasta los $ 190. ¿El motivo? En la city porteña hablan de la aparición de alguna "mano amiga" que fortaleció la oferta en u$s 1 millón.

La de este lunes fue otra rueda de alto voltaje, dado el virtual feriado cambiario para el dólar financiero. "Llamaron a los principales agentes de liquidación y compensación (Alycs) y nos pidieron que no operemos hoy contado con liqui", confirman desde el sector.

Pese a este pedido, el dólar financiero comenzó la jornada exhibiendo subas superiores al 4%. Y se mantuvo en ese sentido durante casi toda la rueda. Sin embargo, sobre el cierre, el contado con liquidación pasó en minutos de exhibir subas que rondaban el 2% a mostrar una caída de 2,2%. Pasó así, de un plumazo, de $ 172 a $ 165,11. El dólar MEP, en cambio, se mantuvo al alza. Creció 1,3%, luego de avanzar hasta 2,9%, a $ 157,21.

“Más que fuerte la intervención de hoy vendiendo bonos. Mucho más agresiva que días anteriores. Noté de entrada al Gobierno interviniendo con fuerza en la rueda a través del AL30, para bajar tanto el MEP como el contado con liqui”, explicó Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers.

"No hay mucho volumen, no es significativo. El volumen fuerte lo concentran las empresas y las sociedades de Bolsa, que hoy no van a estar operando. Hay que recordar que el viernes salió a vender algún ente público, y eso hizo que el cierre fuera medio artificial. Hoy podría ocurrir lo mismo, que dado que no están los grandes, aprovechen sobre el cierre y lo bajen", habían anticipado esta mañana desde una Alyc.

Pese a este alivio forzado, Federico Furiase, director de Eco Go, analizó: “Si no hay un cambio de discurso, un rumbo político definido y un plan económico que corrija el desequilibrio fiscal y monetario, la presión sobre el dólar va a continuar. Estas colocaciones dólar linked que hará la Sectretaría de Finanzas pueden ayudar a descomprimir vencimientos de pesos de corto plazo. Pero es más de lo mismo: ganar tiempo. Para aprovechar ese tiempo ganado, necesitás que se ordene el desequilibrio fiscal y monetario hacia adelante, en el marco de un acuerdo con el FMI que engrose las reservas del BCRA, y sobre todo tener un rumbo político más claro. Si no, la presión va a seguir”.

“Las medidas anunciadas la semana pasada no lograron, por el momento, generar un cambio de expectativas. Aun con la flexibilización a las operaciones de los dólares financieros, las tensiones cambiarias crecen y la pérdida de reservas continúa a medida que la falta de confianza por la ausencia de un plan económico aumenta”, coincidieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe.

"Si las cotizaciones del dólar van a subir o bajar dependerá no solo de lo que haga el Gobierno, sino también de la dosis de las herramientas. Porque cuando se pierde credibilidad, hay que exagerar más los movimientos, dar más munición para tener el mismo resultado que hubieran obtenido si no hubiesen restringido el cepo el 15 de septiembre. En estos escenarios, ya es más una señal política y de política económica que de fundamentos de la economía. Es decir, se tienen que tomar medidas fuertes para quebrar estas expectativas", suma Amilcar Collante, economista de Cesur.

Y respecto a los movimientos bruscos de estos días, agregó: "El blue es un mercado volátil, mientras que en cuanto a lo que es dólar MEP y contado con liquidación, el mercado está bastante intervenido. El Gobierno ya tiene una orden de intervenir, si es necesario, con la ANSeS o el Banco Central, vendiendo bonos. Y eso distorsiona los precios".

El dólar mayorista, por su parte, inició la semana a $ 78,26, trece centavos por encima del cierre del viernes. Según precisó Gustavo Quintana, de PR Cambios, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s $ 224,952 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 105,490 millones.

Otro de los puntos salientes de esta primera jornada de la semana es que, de acuerdo a fuentes privadas del mercado, el Banco Central (BCRA) habría vuelto a desprenderse de otros u$s 50 millones de sus reservas ante la falta de otros oferentes. Cabe resaltar, en ese sentido, que los últimos datos oficiales reflejan que desde el 16 de septiembre, fecha en que comenzó a regir el súper cepo, y hasta el 20 de octubre (último dato disponible), la autoridad monetaria acumuló un saldo negativo de intervención de u$s 1269 millones.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA se colocó en $ 83,89, por lo que el dólar "ahorro" escaló a $ 138,41.

El dólar minorista, en tanto, se ubicó en $ 83,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA), sin cambios.