Dólar: el blue cayó a $ 169 en el cierre de un mes agitado

El inicio del último día hábil de octubre encontró al dólar financiero unos $ 5 por encima de los niveles que exhibía a principios de mes, y al blue unos $ 28 más caro. Estas subas, sin embargo, lejos están de reflejar la montaña rusa que significó el décimo mes del año para el paralelo, el MEP y el contado con liquidación (CCL).

El dólar blue cayó otros $ 6 este viernes a $ 169 y cerró octubre un 15% más caro (había iniciado el mes en $ 147). Pero también concluyó la semana $ 26 (13%) por debajo de la zona de máximos que alcanzó el viernes último, cuando trepó a $ 195. Este contraste bien podría resumir el comportamiento errante que exhibió el paralelo en el último mes.

El mayor salto diario del paralelo durante el corriente mes se dio el 9 de octubre, cuando trepó $ 9, o un 5,7% en la previa del fin de semana largo. El día anterior, la brecha entre el dólar financiero y el mayorista había superado el 100%. Otras subas significativas se dieron el viernes 16, cuando escaló $ 7, y el martes 22, cuando sumó otros $ 7. El pico finalmente llegó el viernes último, cuando subió otros $ 5 y alcanzó un récord de $ 195.

A ello le siguieron las fuertes correcciones acumuladas esta semana, en la que el paralelo retrocedió $ 5 el lunes, $ 9 el martes, $ 3 el miércoles y otros $ 3 ayer. Según indicaron, detrás de estas bajas hubo un rol activo de “manos amigas” que fortalecieron la oferta.

Algo similar ocurrió con el dólar financiero. El CCL, que tras permanecer durante toda la jornada al alza caía un 2,3% hasta los $ 147,60, había iniciado el mes en $ 145,89. Pero en el medio, llegó a escalar hasta un récord de $ 181,06. En el interín, se destacaron los saltos de $ 7,50 (4,8%) del 14 de octubre, o de $ 6,84 (4,15%) del martes 20 y de $ 6,26 (3,58%) del jueves 22.

Por el lado de las correcciones sobresalieron los $ 12,23 (6,75%) que perdió hace una semana –jornada en la que comenzaron a sonar los teléfonos de los agentes de liquidación y compensación (Alycs) para que no operasen CCL ni MEP–, o los $ 10,30 (6,33%) que cedió el miércoles último. Desde el jueves último el CCL ya cayó casi $ 30, o 16%, forzados a la baja también por ventas oficiales de bonos AL30.

El dólar MEP, que retrocedía hoy 0,6% a $ 143,23, acompañó el comportamiento del contado con liquidación. En resumen acumula un incremento apenas por encima de $ 4 en el mes, desde los $ 139,04 en que los inició. En el medio, llegó a alcanzar los $ 163,09.

"La volatilidad que estamos viendo, y los precios a los que llegaron la semana pasada el dólar MEP, el CCL y el blue, reflejan valores de pánico. De falta de conducción y de un horizonte claro. Eso hizo que se pague cualquier precio con tal de salir del peso y pasar a una moneda más firme", había explicado esta semana el analista financiero Christian Buteler, en diálogo con El Cronista. "Creo que lo que vamos a ver en estos días es que van a ir buscando un valor de más de equilibrio. Seguramente no volvamos a los valores de $ 130, pero tampoco nos quedemos en los $ 195. El Gobierno algunas medidas tomó. Debería ampliarlas para bajarlo más", agregó.

El dólar mayorista, en tanto, que llegó este viernes a máximos de $ 78,35, finalizó la rueda en $ 78,32, dos centavos arriba del cierre de ayer y acumuló un alza semanal de 19 centavos. El dólar minorista, por su parte, se mantuvo sin cambios en los $ 83,50, mientras que el promedio entre bancos que realiza el BCRA se situó en $ 83,89.

Según señaló Gustavo Quintana, de PR Cambios, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 227,084 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron transacciones por u$s 405,90 millones.

De acuerdo a fuentes privadas del mercado, el BCRA habría vendido este viernes unos u$s 70 millones, luego de haber finalizado la rueda de ayer con compras por u$s 5 millones.

En ese aspecto prácticamente no hubo alternancias. Hasta el 26 de octubre, última fecha disponible, la autoridad monetaria exhibía un saldo negativo por u$s 889 millones y solo en cinco ruedas (seis sumando la rueda de ayer), logró finalizar con posición compradora, pero en ninguna de ellas superó los u$s 20 millones. En el otro extremo, se destacaron al menos 4 jornadas con ventas diarias que superaron los u$s 100 millones, mientras que en dos de ellas (siempre hasta el 26 de octubre) las ventas superaron los u$s 140 millones.