Dólar: el blue cayó $ 3 y el financiero se desplomó hasta 6% ante nuevas intervenciones

Las intervenciones continúan marcando el pulso del dólar financiero y del blue. Tras dos jornadas signadas por la aparición de “manos amigas” y de pedidos a agentes de liquidación y compensación (ALyC) para que no realicen operaciones de contado con liquidación (CCL) ni MEP, el Gobierno volvió a apuntalar su estrategia y logró llevar al paralelo a $178, $ 17 debajo del récord que alcanzó el viernes, al tiempo que hizo que el CCL y al MEP acumulen bajas respectivas que rondan los $ 28 y $ 18 desde sus máximos del jueves último.

Tras la exitosa licitación de bonos que realizó ayer el Ministerio de Economía, que le permitió devolverle otros $ 100.000 millones al Banco Central (BCRA) en concepto de adelantos transitorios, el Gobierno no ahorró en artillería para bajar al dólar financiero y achicar la brecha cambiaria.

El contado con liquidación se hundió 6,3%, hasta $ 152,30, mientras que el dólar MEP se desplomó un 5,3% hasta los $ 144,85. De esta manera, acumulan desde el jueves último pérdidas de 15% en el caso del CCL y de 11% en el del MEP.

Desde el sector reconocen que, tal como ocurrió en los días previos, la baja responde al bajo volumen operado y a la fuerte intervención del Gobierno en la venta de títulos. "Se operó muy poco y salieron a bajarlo de nuevo. Sí se detectaron muchas ventas por parte de empresas y fondos comunes de inversión (FCIs)", explican. "Vendieron a morir todo el día. Lo bajaron muchísimo", agregan desde una sociedad de bolsa.

El dólar blue, por su parte, parecía encaminarse a un cierre en $ 181, valor en el que se mantuvo durante casi toda la jornada. Sin embargo, perdió otros $ 3 sobre el cierre y cayó así hasta los $ 178. Cabe recordar que las pérdidas que acumula el paralelo responden, en buena medida, a la aparición de "manos amigas" que fortalecieron la oferta.

El dólar mayorista, por su parte, se acomodó un centavo por encima del cierre de ayer, en $ 78,31. El dólar minorista, en tanto, se mantuvo sin cambios en $ 82,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA), mientras que el promedio entre bancos que realiza el Banco Central se sitúa en $ 83,90.

Según señaló Gustavo Quintana, de PR Cambios, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 184,116 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por unos u$s 48,285 millones.

De acuerdo a fuentes privadas del mercado, el BCRA habría vendido otros u$s 40 millones este miércoles, por lo que el balance de esta semana lo deja en una posición vendedora por unos u$s 170 millones.

Un gesto con impacto limitado

Respecto del impacto que podría tener la exitosa colocación de bonos que realizó la Secretaría de Finanzas en la brecha cambiaria, analistas del mercado coinciden en que será limitado. El problema de fondo se mantiene, coinciden.

“Me parece que para que tenga un efecto contundente, el Gobierno tiene que dar señales de consolidación fiscal y monetaria que hoy por hoy no aparecen. La presión se explica, en gran medida, como consecuencia de la falta de certidumbre política y la expansión del déficit fiscal que fue financiada casi enteramente con emisión monetaria”, analizó Juan Ignacio Paolicchi, de Eco Go. “Quizás el acuerdo con el FMI le pueda dar un ´sello de calidad´ al programa del Gobierno y así ayudar a bajar la brecha. Pero creo que están entendiendo por dónde viene el problema, por eso las licitaciones o el anuncio de que van a retirar $ 100.000 millones por adelantos transitorios, pero si no pegan un volantazo creo que no es muy sostenible”, agregó.

Matías Rajnmerman, economista jefe de Ecolatina, sumó: “Creo que la señal fiscal por la devolución de adelantos transitorios puede ayudar un poco, pero no creo que cambie el curso de los acontecimientos. Me parece que si se reduce la brecha es más porque el dólar está en niveles muy caros que por este gesto. Hay que recordar que si uno viene con dólares de afuera, se encuentra con la Argentina más barata de los últimos 30 años”.