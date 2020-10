Dólar: el blue vuelve a $ 167 mientras el contado con liqui toca los $ 160

El dólar blue subía $ 1 y operaba a $ 167, con lo que borraba la baja del martes, tras dispararse $ 9 el viernes pasado en una semana en la que avanzó $ 17.

El primer precio pactado en MULC era de $ 77,42 por unidad, 1 centavo debajo del cierre de ayer cuando saltó 28 centavos.

Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el martes u$s 113 millones, lo que muestra un repunte como parte de las medidas del Gobierno para impulsar una mayor liquidación del campo.

Las cotizaciones financieras operaban con tendencia alcista. El dólar MEP subía 1,7% hasta los $ 159,80, tras tocar los $ 160, mientras que el contado con liqui se movía en los $ 159,51 (+2,3%).

El riesgo país vuelve a acercarse a 1400 puntos ante otro retroceso de los bonos Los títulos en dólares de renta fija local volvían a caer este miércoles, por lo que el índice que mide JP Morgan escaló a 1385 unidades. Las acciones, en tanto, ofrecen mayoría de mejoras tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocaba en los $ 82,96, que con el impuesto PAÍS del 30% más la retención de Ganancias del 35%, arroja un dólar ahorro de $ 136,90.

Ayer, si bien estimaciones privadas hablaron de un saldo a favor del Banco Central (BCRA) de u$s 10 millones, la autoridad monetaria aclaró que terminó neutro en el mercado de cambio y atribuyó la caída de reservas a variables financieras tiene que ver con la variación de cotización del oro y el yuan que forman partes de las mismas.

El dólar minorista operaba sin cambios en su cotización a $ 82 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El mercado considera que la baja del martes no es una tregua, ya que el nada cambió de base en el mercado, donde hay un excedente de pesos y faltan los dólares.

En el medio un sinfín de rumores sobre las medidas que analiza el Gobierno para evitar el drenaje de reservar y aumentar la oferta de divisas.

En estos días se conoció una propuesta de los bancos con un dólar libre para ahorro, con un mercado abierto y transparente. Sin máximo, compra y venta libre, como en todo el mundo. "Vemos bien liberar dólar ahorro y no mandar a la gente a las cuevas", señaló un banquero.

Sin embargo, en el BCRA prefieren otro camino para evitar un desdoblamiento. "Nos inclinamos por facilitar la oferta a quienes tienen dólares blancos y no saben venderlos en el dólar MEP. En este ambiente no se tiene idea de la cantidad de gente que no conoce lo que es el dólar Bolsa, no llega al 3% de la población quienes sí lo saben. Al reducir el parking a cero y permitir que se abran cuentas comitentes se hizo posible", indicó una alta fuente del BCRA.