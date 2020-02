Dólar: el billete llegó a $ 82,70 por el nerviosismo que genera el tema deuda

Pese a ser un mercado totalmente regulado y acorsetado, el dólar mostró una tendencia alcista en las últimas ruedas, en medio de la tensión por la decisión del Gobierno de postergar el pago del bono por $ 92.000 millones, lo que generó una fuga de activos.

En el arranque del miércoles, el Banco Central (BCRA) volvió a elevar su postura de venta 11 centavos a $ 61,23. Se trata de una ficha por u$s 50 millones que la autoridad monetaria ofrece a diario para atender la demanda.

En el mismo número, $ 61,23, arrancó la cotización del mayorista en el MULC este miércoles, y es en esos valores se operó durante todo el día, el cierre incluido.

Ayer, la autoridad monetaria tuvo que vender unos u$s 15 millones en el mercado de cambios para contener el precio que avanzó 25 centavos en las pantallas del Banco Nación a $ 63,25, mismos niveles que finalizó hoy.

De la misma manera, en la rueda del miércoles la entidad se desprendió de unos u$s 20 millones para abastecer al mercado.

"No hay dólares. La exportación no existe y es por eso que se opera sólo sobre la banda de venta del Banco Central", dijeron desde una mesa de dinero, pero en off the record.

Es que el avance del tipo de cambio se da en un contexto de muy poco volumen: menos de u$s 200 millones se negociaron hoy.

"Las micro devaluaciones diarias, inauguradas hace quince ruedas, se han transformado en la nueva estrategia de regulación oficial, que impulsa ahora deslizamientos del tipo de cambio que todos los días marcan nuevos máximos históricos", señaló Gustavo Quintana, por medio de su informe de PR Corredores de Cambio.

El billete se vendió a un precio promedio de $ 63,62 en la plaza porteña, según cálculos del BCRA. Son 16 centavos más que el valor de ayer, lo que llevó al dólar "solidario" a valer $ 82,70 y batir así un nuevo máximo histórico.

Mientras tanto, el dólar blue se movía en los $ 78,25, un 1% arriba.