Dólar: el balance semanal fue un aumento de la versión blue

El saldo semanal del mercado oficial del dólar fue mixto: una leve suba del tipo de cambio mayorista y un recorte moderado del precio promedio del billete. En cambio, en el segmento informal, el blue ganó $ 1,50 si se compara el cierre de hoy con el del viernes pasaddo.

A favor del Banco Central (BCRA), la entidad logró comprar unos u$s 130 millones, vía el Banco Nación. Hasta ayer se estiman que la autoridad monetaria llevaba adquiridos unos u$s 1500 millones. No obstante, a este ritmo, todavía necesita muchas ruedas de calma para recuperar los más de u$s 20.000 que se perdieron desde las PASO.

Al igual que en las últimas ruedas, hoy el dólar estuvo débil, prácticamente en terreno negativo de principio a fin. Así, el Banco Nación, probablemente por orden del Banco Central (BCRA) según aseguran en la City, acumulaba compras por entre u$s 120 y u$s 130 millones.

El cepo impide que del lado de la demanda se genere presión sobre el precio. Un tipo de cambio mayorista por debajo de los $ 59,72 de ayer le permitió al Banco Central no solo contener el precio mediante compras encargadas a bancos públicos (hoy solo le tocó al Nación) sino que recomponer reservas. El valor de cierre de hoy quedó en $ 59,67, mientras que el viernes pasado había terminado en $ 59,50.

En las pantallas del Banco Nación se ofreció durante casi toda la sesión a $ 62,75, es decir, sin cambios respecto al jueves, pero sobre el final cerró 25 centavos abajo, en $ 62,50.

El precio promedio del dólar minorista, un cálculo que publica el BCRA, se ubicaba en $ 62,93, cuatro centavos más barato que en la víspera. El viernes pasado el precio había quedado en $ 63,05.

Por su parte, el blue se vendió a distintos valores durante la jornada. El paralelo arrancó sin variaciones, en $ 66,75, para luego tocar los $ 67 y volver a los $ 66,75. De todas formas, el saldo semanal fue $ 1,50 abajo.

En cuanto al contado con liqui, operaba a la baja, en $ 76,95, lo que implicaba un descenso de 0,8%.

El volumen operado en el MULC superó los u$s 350 millones.

En la región, el dólar perdía fuerza contra la mayoría de las monedas. Igualmente, cabe aclarar que el peso chileno se revalorizaba 3,4% debido a que fue muy golpeado en las últimas jornadas producto de la crisis social que vive el país. Por su parte, la divisa doméstica apenas se movía a la baja.

En lo que respecto a la Leliq, la tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria, fue 63,003%, mientras que el monto total adjudicado entre las dos subastas fue de $ 156.066 millones.