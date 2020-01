El Banco Central marcó límites más altos y volvió a comprar

El tipo de cambio mayorista abrió tarde y sin cambios, pero la estabilidad duró poco. Con el avance de los negocios el precio se elevó, apañado por una acción concreta del Banco Central (BCRA): ofreció dólares con tope en $ 60,20, lo que significa una marca tres centavos por encima del límite elegido ayer.

El dólar mayorista llegó a valer $ 60,195, dos centavos y medio por encima del último cierre, aunque terminó tan solo un centavo arriba, en $ 60,18. Desde la City habían anticipado que, al menos por hoy, el máximo asegurado iba a ser $ 60,20, ya que la entidad, una vez que entrega dólares a cierto valor, no se corre de ese nivel.

No obstante, si bien en el comienzo del día la atención pasó por la oferta y el máximo intradiario, en la segunda parte el foco estuvo puesto en las compras y en los mínimos: cuando tocó $ 60,17 el Central apareció y compró.

En cuanto al billete, se mantuvo en $ 63 en el Banco Nación, mientras que el precio promedio se ubicó en $ 62,97. A esos valores hay que agregarle el impuesto solidario, un costo que lo deja en casi $ 82.

El dólar blue no mostró cambios respecto del valor de ayer. El billete que venden las cuevas siguió a $ 77,50.

En cambio, el contado con liqui ganó casi 1%, por lo que se afianzaba por encima de los $ 84, valor alcanzado ayer. El dólar para la fuga se operaba en torno a $ 84,40.

En cuanto al mep, perdió fuerza en la rueda de hoy: se consiguió a $ 82,32, un 0,3% menos.

La rueda oficial

A diferencia de otras ruedas, en la City no tenían el número, aunque la cifra probablemente fue muy pequeña. "Algo pagó", dijo una fuente en off the record; se estimaba esto porque el monto negociado en $ 60,17 fue muy chico. En los próximos días el BCRA lo informará de forma oficial. Según los registros del organismo, la última compra la realizó el miércoles pasado, el 22 de enero, y fue por u$s 33 millones.

"Puntuales incursiones compradoras del BCRA en $ 60,17 establecieron el nuevo piso para la cotización del dólar. Las posturas de venta, en $ 60,20, no tuvieron concreción porque mejoró la oferta privada", detalló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En definitiva, los precios se movieron en un reducido rango derivado de las posturas de compra y de venta del Banco Central.

El volumen ascendió a los u$s 231 millones.