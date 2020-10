Dólar: el Central le dijo a empresarios que será muy difícil sacar el nuevo cepo

En un Zoom con empresarios miembros de la Asociación Empresaria Argentina-AEA, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, reconoció que no cree que vayan a poder sacar en el corto plazo las medidas de restricción cambiarias, según reveló a El Cronista uno de los presidentes de empresas.

"O aumentamos las exportaciones o mantenemos las clavijas cerradas", dijo quien hoy es visto como uno de los posibles fusiles en el momento en que se produzca un cambio en el equipo económico.

En el BCRA, Pesce recibió a Jaime Campos y desde ahí se conectaron con unos 30 presidentes de empresas

Además, reconoció que están negociando con el campo para incentivar las liquidaciones, pues nota que no están liquidando.

Según pudo averiguar este diario, las medidas se lanzarán mañana y son adoptadas de modo unilateral por el Gobierno. Al parecer habrá baja escalonada de retenciones por tiempo determinado (quizás tres meses), para estimular en productores y agroindustria la liquidación de divisas, sectores que fueron consultados pero no hay ningún pacto, como se dejó trascender erróneamente. El sector pidió abrir una mesa de diálogo y el Gobierno se comprometió a hacerlo, por lo que se prevé que en los próximos días se instrumente.

Al principio del Zoom, Pesce, quien estuvo acompañado presencialmente por el titular de AEA, Jaime Campos, empezó explicando el porqué de las nuevas medidas cambiarias, aunque no dio mayores detalles de lo que venía. Fue muy general su exposición y no brindó muchas precisiones, dijo uno de los participantes. Con palabras bien cuidadas, no echó culpas a otros funcionarios del Gabinete, y se limitó a leer un texto que había preparado por escrito.

Se analizaron una serie de temas vinculados con la política monetaria del BCRA. La necesidad de un esfuerzo significativo para desarrollar el mercado de capitales en el país y la extrema importancia de que la Argentina acreciente sus exportaciones de bienes y servicios de modo de contar con divisas que garanticen el crecimiento.

Desde la Presidencia del BCRA se explicaron las recientes medidas referidas al pago de las obligaciones externas de las empresas y las iniciativas que se están adoptando orientadas a facilitar electrónicamente las transacciones financieras tanto entre empresas como entre particulares.

Finalmente, Pesce destacó muy especialmente el papel de las empresas privadas en el desarrollo del país. AEA le agradeció a Pesce su disposición a mantener un diálogo constructivo con el sector privado.

Además de Campos, por AEA participaron Luis A. Pagani; Paolo Rocca; Sebastián Bagó; Carlos Miguens; José Cartellone; Cristiano Rattazzi; Federico Braun; Alberto Grimoldi; Enrique Cristofani; Eduardo Elsztain; Marcelo Argüelles; Alberto Hojman; Jorge Aufiero; David Lacroze; Marcos Galperín; María Luisa Macchiavello; Luis Perez Companc; Martín Migoya; Zsolt Agardy; Mariano Bosch, Martín Brandi; Daniel Herrero; Sergio Kaufman; Teófilo Lacroze; Nicola Melchiotti; Santiago Mignone; Horst Paulmann; Aldo Roggio y Amadeo Vázquez.