Dólar: el Banco Central vende desde el arranque para ponerle tope al precio

El Banco Central (BCRA) salió a vender desde la primera media hora de operaciones para ponerle un tope al precio del dólar.

En los últimos días, la entidad que dirige Guido Sanlderis interviene a lo largo de toda la rueda con entre u$s 100 y u$s 150 millones diarios para que el valor de la divisa no se dispare a poco más de una semana de las elecciones.

De esta forma, el billete se vendía a $ 58,30 en el mercado mayorista del MULC, 5 centavos por debajo del cierre previo.

"Hubo tempranas incursiones del BCRA para ponerle techo al tipo de cambio mayorista, que cayó luego de la presencia oficial a mínimos en $ 58,30", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios,

En las pantallas del Banco Nación (BNA), el billete minorista se mantiene sin cambios en los $ 50,50.

El dólar blue se movía en los $ 64,50.

El BCRA, ofrecerá al mercado, en el día de hoy, Leliq a 7 días de plazo, desdoblando en 2 licitaciones.El monto indicativo será de $ 210.000 millones, en un día con vencimientos por $ 211.408 millones.