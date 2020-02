Dólar: el BCRA vendió u$s 15 millones para contener la suba

El fracaso de la licitación de bonos y la decisión del Gobierno de pagar los intereses pero patear haste septiembre el capital inyectó presión en el mercado y el cambiario no fue la excepción.

El Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir en la plaza para contener el alza que mostró el precio. El primer paso lo dio al inicio de la rueda, al subir su postura de venta a $ 61,12, 14 centavos arriba del lunes.

Como paso, la entidad vendió unos u$s 15 millones -según estiman analistas privados-.

El dólar minorista sumó 25 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) hasta los $ 63,25, lo que dejó al dólar solidario en los $ 82,23.

Mirá también Tras la licitación desierta, caen con fuerza los bonos y crece el riesgo país El indicador que mide el JP Morgan sube tras la noticia de la licitacion desierta para refinanciar el pago del bono dual. Los bonos en pesos y en dólares también sufren el impacto.

En el mercado mayorista del MULC, el billete ganó 14 centavos y terminó en los $ 61,12.

"El BCRA vendió algo, no toda la partida de los u$s 50 millones, habrá vendido entre u$s 15 y 17 millones", calculó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

Señaló que "en un escenario de control de cambios, el volumen de negocios se reduce significativamente creando condiciones propicias para que el direccionamiento impuesto por el Banco Central opere sin dificultades y consiga el objetivo definido para determinar el valor del dólar en el mercado local".

El volumen negociado volvió a ser escado, al ascender a u$s 153,297 millones, un 42% menos que en la rueda anterior, con u$s 26 millones registrados en el sector de futuros MAE.