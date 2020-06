Dólar: el BCRA tuvo que vender u$s 30 millones

El dólar se mantuvo estable en el terreno del contado y en las cuevas, sin embargo, se vieron números rojos en las versiones financieras.

El Banco Central (BCRA) habilitó una nueva suba en el tipo de cambio mayorista de la mano de su ficha de venta de u$s 50 millones. La postura se ofreció a $ 71,16, seis centavos más caro que el cierre de ayer, y de ese nivel nunca se movió, por lo que ahí quedó cuando cerró la rueda.

A su vez, la entidad tuvo que vender divisas; en el mercado calcularon que entregó u$s 30 millones.

El dólar blue cotizó sin cambios, a $ 124 y $ 128 para la compra y venta, respectivamente.

Al público, el dólar oficial que negocia el Banco Nación se mantuvo sin cambios, a $ 73 para la venta. El promedio del billete finalizó en $ 73,53, pero a este valor debe añadirse el 30%, por lo que el precio real para adquirir los u$s 200 mensuales que permite el cepo fue de $ 95,59 por dólar.

Las versiones financieras del dólar abrieron estables pero luego se volcaron a la baja; perdieron hasta 2,5%. El dólar Mep fue el que más cayó, hasta los $ 104,59, mientras que el contado con liqui se negoció a $ 106,12, un 1,8% menos que ayer.

"La moneda estadounidense se mantuvo invariable a lo largo de toda la sesión, en una rueda sin matices y con la actividad oficial concentrada en mantener acotada la fluctuación del tipo de cambio mayorista", señaló el informe de PR Corredores de Cambio.

Claudio García, operador de PR, comentó que el Central no tuvo oportunidad de recomprar hoy parte de lo vendido, como sí pudo hacer en otras ruedas.

En los informes oficiales que provee el BCRA se perciben ventas en las últimas ruedas, las del 18 y 19 de junio, por u$s 85 y u$s 21 millones, respectivamente. Según los analistas, en los últimos días no habría podido comprar como sí lo hizo durante las dos primeras semanas de junio, cuando adquirió u$s 772 millones para las arcas.

Igualmente, la operatoria fue muy reducida, ya que el volumen de negocios apenas llegó a los u$s 180 millones.