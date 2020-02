Finanzas y mercados Miércoles 05 de Febrero de 2020

Dólar: el BCRA lo frenó con ventas de unos u$s 50 millones

El Banco Central no habilitó nuevas subas como en las últimas ruedas, por lo que el tipo de cambio mayorista no tenía asegurado el ascenso. De todas formas, la entidad tuvo que vender u$s 50 millones. El contado con liqui y el mep cedieron y el blue se mantuvo sin cambios.