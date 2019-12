Dólar: el BCRA le puso un techo y luego aprovechó para comprar u$s 100 millones

El dólar todavía no se acomoda a la administración de Alberto Fernández: los inversores esperan atentos a las primeras señales.

Si bien el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a que analizan cómo atacar al "cepo hard" que dejó el gobierno de Mauricio Macri y descartó un desdoblamiento cambiario, en la City no se contentaron con las declaraciones, ya que los inversores quieren medidas concretas.

En este contexto de incertidumbre, el tipo de cambio mayorista se mantuvo levemente a la baja respecto del cierre de ayer, hasta finalmente cerrar en $ 59,815, casi cuatro centavos menos que el martes. Además, en este valor compró el Banco Central (BCRA), más de u$s 100 millones según estimaron fuentes del sector privado.

Durante el arranque y por más de dos horas no hubo precio de referencia porque solo se habían pactaron operaciones de pases, una tendencia que se reflejó en el volumen: poco más de u$s 300 millones.

En cambio, el dólar sí se recalentó en el terreno minorista. En las pantallas del Banco Nación el precio se encareció en 25 centavos, hasta los $ 63 para la venta.

A su vez, el precio promedio del billete se ubicó en $ 63,08, contra los $ 63,04 de la víspera.

El dólar blue, por su parte, se negoció a $ 68,75, una caída de 1% o 75 centavos. En tanto, el contado con liqui subió muy poco, un 0,5%, a $ 75,68.

Los operadores indicaron que no se percibía el cambio de mandato, ya que el Banco Central mantenía la estrategia de semanas atrás: plantarse del lado de la oferta con una ficha grande para que el precio mayorista no llegue a tocar $ 60.

Así, con posturas de ventas y atento a las oportunidades de compras, que finalmente se concretaron, el BCRA marcó la cancha una vez más. No obstante, la cancha es chica, tal como lo informó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio: "Máximos en $ 59,85 y mínimos en $ 59,815 dieron cuenta del estrecho recorrido de los precios en la jornada de hoy".

Por otro lado, las declaraciones de Cafiero no generaron comentarios entre las mesas de dinero de City porque, según los expertos, Era algo previsible. "Por lo menos en lo inmediato, el mercado siguiera funcionando como antes. Este cepo les viene bien por ahora y yo creo que de haber cambios, los harán a partir del año que viene", opinó una fuente en off the record.

Por otro lado, Miguel Bucceri, de Oubiña Cambios, señaló: "Hasta que no haya anuncios concretos estamos sin brújula".

La moneda doméstica se diferenció del resto de las divisas de las región; la mayoría ganaba terreno frente al dólar mientras el peso cedía. De todas formas, la baja fue ínfima.

En cuanto a la licitación de Leliq, el BCRA efectuó la primera subasta y en la misma adjudicó $ 181.442 millones a una tasa promedio de 63%.