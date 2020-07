Dólar: el BCRA inició sumarios a organizadores del "puré digital" con cupos de u$s 200

El Banco Central detectó e inició acciones sumariales a los organizadores del "dólar rulo" o "puré digital".

La operatoria consiste en comprarle a otros sus cupos de u$s 200 y luego revenderlo en el mercado informal. En el banco sale casi $ 20.000 los billetes a precio oficial más el 30% del impuesto PAIS, mientras en las cuevas lo pueden vender a $ 125, por lo que se ganan $ 5000 por el pase de manos.

El tema es que muchos bancos detectaron que había clientes que recibían varias transferencias de u$s 200 en su caja de ahorro todos los días. Había casos de hasta 30 transferencias en el mismo mes, todas de u$s 200, y todas provenientes de distintas personas.

De hecho, en las áreas de Prevención de Lavado de Dinero de las entidades recibieron una comunicación informal por parte del regulador alertándolos sobre este escenario, para que estuvieran expectantes. En efecto, para cumplir con las normas antilavado, la obligación de los bancos es estar alertas ante este tipo de situación, ya que es su obligación de conocer al cliente.

“Cuando alguien recibe repentinamente en un mismo mes seis transferencias, todas de u$s 200, y todas que vienen de personas distintas, tenemos que estar alertas”, advirtió off the record un banquero.

“En efecto, hay bancos digitales que empezaron a cerrar muchas cuentas en dólares de clientes que la abrían solamente para compra su cupo de u$s 200, los transfería y luego no usaban más la cuenta”, revelan en el sector, y aseguran que por este motivo los bancos están bloqueando y cerrando cuentas a mansalva.

A los "puretistas digitales" les está llegando este mensaje por parte de uno de los grandes bancos: “De acuerdo a nuestros registros, hemos constatado un incremento inusual de transferencias de dólares hacia su cuenta. Solicitamos nos remitas a la mayor brevedad posible toda aquella documentación que obre en tu poder que justifique dicho incremento de transferencias. Asimismo, y para el caso que tu legajo no hubiese sido actualizado en el transcurso del último año calendario, te solicitamos nos presentes la documentación actualizada sobre la situación económica, patrimonial y financiera, si estos hubiesen sufrido cambios en el mismo periodo”.

En otra entidad digital mandaron esto: “Le recordamos que la operatoria de compra de dólares se encuentra regulada por la normativa de Exterior y Cambios del BCRA y la Ley Penal Cambiaria. La compra es sólo para atesoramiento personal. El cupo de u$s 200 es mensual y por persona. Se encuentra prohibido tanto ceder y/o vender el cupo mensual. No se puede comprar dólares a favor de o por cuentas de terceros. En el caso de que se detecte la violación a la normativa vigente, el banco se reserva el derecho de cerrar las cuentas, efectuar la correspondiente denuncia al BCRA y tomar cualquier medida que estime necesario”.

Sucede que en grupos de WhatsApp y de Facebook de compra venta de todo tipo de cosas se ha armado todo un mercado paralelo donde se compran y venden los cupos de u$s 200. Muchos usan bancos digitales y transfieren a cuentas de bancos tradicionales para extraer las divisas por caja o por ATM.

“Compro cupo de u$s 200. Solo tienes que tener cuenta bancaria con homebanking y acceso a compra y venta de dólares. Yo te transfiero el monto de los u$s 200 más $ 4000 que sería tu ganancia y luego solo tienes que transferirme los u$s 200 devuelta”, ofrecen.

“AFIP los está empezando a investigar, y deberán pagar impuesto a las ganancias y multa. Si fuera tan sencillo, por qué las cuervas estamos tan escondidas que no lo podemos hacer tan fácil. Y encima esto lo están haciendo en el sistema bancario. Una locura”, se asombran en las cuevas, que han recibido gente que fue a cambiar los dólares que le habían transferido desde 30 cuentas distintas en un mismo mes. “Tené cuidado”, lo alertaron.