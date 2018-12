Dólar: el BCRA definió "zona de no intervención" para el arranque de 2019

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina (COPOM) definió la zona de “no intervención” del dólar para el primer trimestre de 2019 y así pretende dar precisiones adicionales acerca del funcionamiento del esquema monetario en los próximos meses. Como adelantó El Cronista, la autoridad monetaria tenía planeada está decisión en un contexto donde las expectativas de inflacion para los próximos meses se desinflan y el objetivo de Base Monetaria se sobrecumple.

“En el marco de la caída en las expectativas de inflación, el COPOM definió los límites de la zona de no intervención cambiaria que guiará el accionar del BCRA durante el primer trimestre del 2019”, destacó el Central en un comunicado y agregó que “usando como referencia los límites vigentes al 31 de diciembre del 2018 (37,117 y 48,034, respectivamente), los límites de la zona de no intervención se actualizarán diariamente a una tasa mensual del 2% entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2019”.

Además, ratificó la política de intervención en el mercado mayorista y detalló que “si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán, en diciembre, de hasta u$s 50 millones por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta”.

Además ratificó que “si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta u$s 150 millones diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario”.

Todas las resoluciones fueron adoptadas con la aprobación unánime de los miembros del COPOM. El mismo está integrado por el Presidente, Guido Sandleris, el Vicepresidente, Gustavo Cañonero, la Vicepresidente segunda, Verónica Rappoport, Enrique Szewach, Director designado por el Directorio de este Banco Central, y Mauro Alessandro, Subgerente General de Investigaciones Económicas.

Contexto

En octubre y noviembre, el BCRA sobrecumplió el objetivo de Base Monetaria (BM). Los promedios mensuales de la BM fueron $ 19 y $ 15 mil millones menores a la meta de $ 1.271 mil millones respectivamente.

La inflación, según indicadores de alta frecuencia, y las expectativas de inflación comienzan a mostrar señales de desaceleración. El promedio de expectativas de inflación para los próximos 12 meses, medido por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), resultó en noviembre 29%. Este registro había sido de 33,4% a fin de agosto, 32,9% a fin de septiembre y 32,1% a fin de octubre. Esto representa un descenso acumulado en dicho lapso de 4,4 puntos porcentuales en la expectativa de inflación a 12 meses. También se observa un descenso en la medición de la expectativa de inflación a través de la mediana (2,9 puntos porcentuales).

“Como resultado de la caída significativa en las expectativas de inflación durante dos meses consecutivos, y tal como estaba contemplado, se elimina el piso de tasa de interés de 60%. Este piso de tasa de interés había sido introducido el 30 de agosto bajo el régimen monetario anterior y fue ratificado en oportunidad del lanzamiento del nuevo esquema monetario el 26 de septiembre. En ese momento, el Banco Central priorizó mantener el compromiso previamente asumido, aun cuando este piso limitara el carácter puramente endógeno que tiene la tasa de interés en un régimen de agregados monetarios”, agregó el Central.

Por último, destacaron que el BCRA seguirá actuando con cautela durante los próximos meses. En este sentido, el COPOM planea sobrecumplir también la meta de diciembre. El sobrecumplimiento será como mínimo de $ 16 mil millones. Esta cifra preserva el sobrecumplimiento logrado en los últimos dos meses.

Qué opina el mercado

“Creo que ya estaba bastante descontado que sacaran el piso del 60%. Los datos más relevante me parece que son el 2% del movimiento del piso de la banda y el aviso de que planean sobrecumplir la meta de diciembre”, comentó Martin Przybylski, portfolio manager de Consultatio.

Por su parte, Mariano Sardars, Ceo de la gerenciadora de patrimonios FDI, opinó: "Estoy de acuerdo más que nada respecto al 2% que se actualiza, algo que tiene que ver con el tema de la inflación. Pero hay que recordar que es una banda, no es una tablita; muchos empresarios confunden esto con una tablita, da por hecho que estará entre esos dos y se olvidan que el dólar puede perforar o volar, atravesar esos límites".