Dólar: el BCRA contuvo al mayorista, pero el billete "se fue" 24 centavos arriba

Pese a que en el arranque el dólar avanzaba con firmeza sobre el terreno positivo, cuando estuvo a punto de abandonar los $ 56 para tocar $ 57 en el mercado mayorista, apareció el Banco Central (BCRA). Ya cerca del cierre, las ventas oficiales primero y las privadas después, hicieron que la cotización se ubicara en $ 56,92, un 0,5% arriba o 32 centavos más que ayer.

En línea con el mercado de los grandes jugadores, en el Banco Nación el billete se mantuvo al mismo valor del viernes, a $ 58,50.

Sin embargo, el precio promedio del billete se encareció 24 centavos, a $ 59,32 para la venta.

El mercado seguió siendo muy chico, por lo que el Banco Central logró con fichas de u$s 10 millones que la cotización se corriera del máximo intradiario de $ 56,98.

Aun así, el mayorista coqueteó durante gran parte de la sesión con retomar ese pico, ya que operó "cómodo" en torno a los $ 56,93.

"Arrancó muy firme, tocó máximos en $ 56,98 y salió a vender el Central y lo puso en $ 56,95", dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

De la misma manera, un operador, en off the record, indicó: "Se pagó hasta $ 56,98 y salió la ficha grande de u$s 10 millones en $ 56,97. Ahora está achicando".

Según comentaban los expertos, el Central no solo siguió firme del lado vendedor, si no que también vendieron el Banco Nación y el Banco Provincia.

Quintana señaló, a poco del cierre, que el dólar estaba "más flojo", y que "apareció algo de oferta privada, lo que provocó una caída de los precios a $ 56,90", niveles ceranos a la apertura de hoy.

En tanto, las otras versiones del dólar, como el blue, que pertenece al mercado ilegal, operó cerca de los $ 62,75, mientras que en el segmento formal, el mep y el contado con liqui se movieron en $ 64,33 y $ 67,31 respectivamente. No obstante, en todos los tres casos, repesentaron una caída en relación al viernes.

El BCRA efectuó la primera subasta de Leliq y, a una tasa promedio de 81,771% , adjudicó $ 98.390 millones. Para la segunda, monto fue $ 153.364 millones y la media se ubicó en 81,787%. Según Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers, el resumen quedó así: una tasa equivalente a la de política monetaria en 81,781% y un total adjudicado de $ 251.755 millones; es decir, una contracción $ 5.837 millones.

El volumen operado en el terreno de contado fue de casi $ 290 millones, la tercera parte de lo que se negociaba antes de las PASO.

En el mundo, la moneda local no era de las que más cedía frente al dólar, todo lo contrario. El real, en cambio, lideró las pérdida contra la moneda estadounidense.