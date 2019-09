Dólar: el BCRA contiene al mayorista, pero el billete "se fue" 20 centavos arriba

El dólar abrió la primera rueda de la semana para arriba, y cuando estuvo a punto de abandonar el terreno de los $ 56 para tocar $ 57 en el mercado mayorista, apareció el Banco Central (BCRA).

En línea con el mercado de los grandes jugadores, en el Banco Nación el billete se mantenía al mismo valor del viernes, a $ 58,50.

Sin embargo, el precio promedio del billete se encarecía 21 centavos en la primera parte de la jornada, a $ 59,29 para la venta.

El mercado seguía siendo muy chico, poco más de u$s 130 millones, por lo que con una ficha de u$s 10 millones y la entrega de la mitad de ese monto, logró que la cotización se corriera del máximo intradiario de $ 56,98.

Aun así, el mayorista coqueteaba con retomar ese pico, ya que operaba en torno a los $ 56,93.

"Arrancó muy firme, tocó máximos en $ 56,98 y salió a vender el Central y lo puso en $ 56,95", dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

De la misma manera, un operador, en off the record, indicó: "Se pagó hasta $ 56,98 y salió la ficha grande de u$s 10 millones en $ 56,97. Ahora está achicando".

Según comentaban los expertos, el Central no solo seguía firme del lado vendedor, si no que también vendieron el Banco Nación y el Banco Provincia.

En tanto, las otras versiones del dólar, como el blue, que pertenece al mercado ilegal, operaba en torno a $ 62,75, mientras que en el segmento formal, el mep y el contado con liqui se movían en $ 64,33 y $ 67,31 respectivamente. No obstante, en todos los tres casos, repesenta una caída en relación al viernes.

En el mundo, la moneda local no es de las que más cedía frente al dólar, todo lo contrario. El real, en cambio, lidera las pérdida contra la moneda estadounidense, dado que caía un 1,35%.