Dólar: desactivar el alto costo de bajar la brecha a presión, tarea pendiente para 2021

Hoy el principal problema de la economía es la brecha cambiaria, que era de menos del 25% en enero y ahora se triplicó, de la mano de nuevos impuestos al dólar , y el piso es del 65% hoy, hasta tanto no eliminen la retención del 35%.

“Si la cosecha es favorable, tienen la excusa para quitar ese impuesto, que tampoco le da tanta recaudación al Gobierno como lo era a principios de año con el impuesto País”, pronostica el analista Mauro Cognetta.

A su juicio, el dólar oficial estuvo movido a dedo, con intervenciones del Banco Central que fueron variando, moviéndolo de distintas maneras.

Al dólar Bolsa, en tanto, lo vio correlacionado con el dólar convertibilidad, en relación a variables de emisión de pesos y a los pocos dólares que hay en las reservas.

Ramiro Furtado, de Tienda Dólar, vio al dólar oficial súper intervenido todos los meses, siendo el único oferente: “Ahora la estrategia radica en aguantar hasta marzo, que debería ser buena la cosecha, tanto en volumen como en precio, porque la soja subió 52% en el año”.

A su entender, para el Gobierno la principal variable para poder controlar la inflación es el dólar, porque la psicología de las personas está atada al comportamiento del billete.

Matias Cartier, PM de Advise Wealth Management, recuerda que el tipo de cambio oficial arrancó el 2020 cotizando $ 59,90, prácticamente sin cambios desde las elecciones de octubre 2019. La brecha contra el dólar CCL era del 24% y cotizaba $ 74,35, incluso por debajo del dólar solidario cuyo precio, incluyendo el impuesto PAIS del 30%, era de $ 81,90.

Durante la pandemia el dólar oficial se fue devaluando a un ritmo casi constante del 30% TNA hasta octubre. En cambio, el dólar CCL registraba en mayo un importante salto que llevó la brecha al 86% alcanzando los $ 126.

“La fragilidad de la situación económica, más la pandemia que la profundizaría, sumado a la falta de un plan y grietas políticas internas que se asomaban a la luz mantuvieron el nerviosismo hasta finales de agosto. El exitoso canje de deuda parecía que traería calma, pero a sólo 15 días un BCRA muy necesitado de reservas anunció un súper cepo”, señala Cartier.

El dólar CCL se disparó, nuevas medidas restrictivas buscaron contenerlo (entre ellas una retención del impuesto a las ganancias del 35% en la compra del dólar solidario) pero generaron el efecto contrario.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se perdieron alrededor de u$s 4000 millones de reservas. Octubre comienza con un salto cambiario de 0.9% y un cambio en la política monetaria. A finales del mes el dólar CCL superaba los $ 180 mientras el blue llegó a tocar casi los $ 200. La brecha llegó a su máximo valor de 125%.

La calma vino por el lado de una fuerte intervención, donde el gobierno salió a vender su propia deuda canjeada a sus organismos estatales, sumado a cambios regulatorios que introdujeron menores restricciones en la operatoria.

El final del año nos encuentra con un dólar en $ 84 devaluando al ritmo de la inflación y un BCRA con pocas reservas pero que al menos logró dejar de perderlas.

“El dólar no deja de ser un bien transable más de nuestra economía, seguramente el más deseado, pero esto no deja de ser un juego de oferta y demanda, claramente el público no estaba dispuesto a pagar $ 200 por dólar en octubre, y esto hizo caer su cotización”, afirma Hernán Schvarz, titular de la consultora ETR.

Nos acercamos al cierre del año con una devaluación oficial del 50%, de MEP y CCL que ronda el 90%, y del dólar blue cercana al 100%.