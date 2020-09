Dólar: con nuevo cupo de u$s 200, los bancos anticipan récord de ventas para un día

“Estamos manejando dos opciones: vender el doble o más que el mes pasado en el primer día, o que el gobierno modifique las reglas”, revela en estricto off the record el director de uno de los bancos más activos en la venta de moneda extranjera.

En el sistema calculan que solamente hoy medio millón de ahorristas comprarán u$s 100 millones de dólar ahorro, y que si sigue durante todo el mes será un nuevo record de compradores.

En agosto estiman que alrededor de 5 millones de argentinos compraron u$s 1000 millones con su cupo de u$s 200. No sólo por ahorro, sino que muchos luego aprovechan y hacen puré al revenderlo en el blue y hacerse de $ 6000.

Las áreas de Tecnología de los bancos están trabajando a destajo para evitar que se colapse el Home Banking, como ocurrió el primer día del mes pasado, que muchos debieron esperar hasta el segundo día para poder hacer la operación, ya que era imposible entrar a la web del banco por la cantidad de visitas que había en forma simultánea.

Una suerte de desesperación que se acentuará hoy, luego de las declaraciones de Alberto Fernández diciendo que se debía revisar la continuidad del cupo de los u$s 200, aunque luego desde el Ministerio de Economía dijeron que continuará. Pero nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo.

“El ruido generado el mes pasado es contraproducente para el negocio: da la sensación FOMO”, agrega.

Del inglés Fear Of Missing Out, esta patología psicológica se refiere al miedo a perderse algo, con lo cual, los que compraban y no se estresaban para comprar, se apurarán, y el que no compraba, por miedo a no poder comprar más, va a hacerlo por la amenaza de perder la posibilidad de comprar.

De hecho, en la City ya se empezó a hablar del síndrome FOMO como la sensación de estar perdiéndose algo bueno, porque los demás hablan de que se está por acabar, en obvia alusión al cupo de u$s 200.

“Es una de las principales razones por las que la gente compra dólar acá: primero porque es negocio, segundo por miedo a que se corte. Entonces, como se habla tanto de que se va a cortar, aumenta la demanda por miedo a que se corte, por lo cual la demanda se va a tensar muchísimo los primeros días. Si el Gobierno sale como loco a decir que están preocupados por la cantidad de compras de u$s 200 (como sucedió), la demanda se sostendrá; si llevan tranquilidad, se va a calmar. Muchos clientes están planificando comprar por miedo a no poder hacerlo después. Hasta lo tenemos medido en focus groups”, advierte el directivo de uno de los bancos con más market share en el segmento de compra de moneda extranjera.

En los bancos coinciden que va a concentrar más la demanda en los primero días, independientemente si suba o baje la brecha. “El miedo a no poder comprar va a aumentar la demanda, y ese aumento de la demanda va a precipitar medidas más restrictivas. Esperamos unos primeros tres o cuatro días vertiginosos y luego algunas medidas del gobierno, si es que no sacan medidas antes”, especula un banquero.

“La operación viene creciendo mes a mes más de un 20%, y en agosto fue mayor aún el salto. Se da siempre muy fuerte los primeros dos a tres días del mes y luego decrece con el correr de los días”, advierten en Banco Ciudad.

“El desafío del banco actualmente está en mejorar aún más nuestros servicios y la capacidad de dar respuesta mediante los canales digitales. El inicio de la pandemia marcó un hito en términos de avance tecnológico, ya que nos impulsó a acelerar la inversión digital y la puesta en marcha de proyectos que estaban en carpeta, acortando los tiempos para su desarrollo e implementación. Estamos invirtiendo recursos económicos y humanos -cuidando a la vez a nuestros empleados y la continuidad de las operaciones- para que las transacciones sean no sólo seguras, sino también con un tiempo de respuesta adecuado. Y en este sentido, venimos registrando mejoras todos los meses”, sostienen en el ICBC.