Dólar: con noviembre se renovó el cupo, pero el mercado no se mueve

Llegó noviembre, y pese al recrudecimiento de los controles de cambios, en la City se esperaba un aumento en la demanda. Hoy es la primera rueda de mes, lo que implica que el cupo de u$s 200 millones queda disponible; además, los ahorristas vuelven a tener más pesos disponibles por el cobro de salarios. Sin embargo, el mercado de cambio apenas si arrancó.

A una hora del comienzo de la jornada no había cotización. De hecho, las únicas operaciones que se realizaron en el MULC y que ubicaron el precio levemente arriba, a $ 59,70, fueron las ligadas el Mep y a tasas; recién a las 12.30 horas, se negoció "el suelto", tal como lo describen en la City.

Ayer el tipo de cambio mayorista quedó en $ 59,67, cinco centavos por debajo de los valores registrados en el cierre del miércoles; de todas formas, no le alcanzó para esquivar una suba mensual de 5% en octubre.

El dólar se vendía sin cambios en el Banco Nación, a $ 63,50, pero el precio promedio del billete se encarecía 16 centavos, hasta los $ 63,38.

El dólar blue, por su parte, se ofrecía en torno a los $ 69, al igual que ayer.

En las mesas de dinero comentaron que la rueda podría mantenerse así de paralizada durante toda la jornada.

Es que frente al nuevo escenario, de renovación de cupo de compras y de más pesos en las calle, los inversores no saben cómo puede comportarse el dólar y cómo puede responder a ese movimiento el Banco Central (BCRA).

Por ahora el volumen es chico, no llega a los u$s 100 millones. "Van u$s 80 millones, de los cuales u$s 70 millones son de pases", aclaró Claudio García, de PR Corredores de Cambio.

En cuanto a la comparación con las monedas emergentes, el peso no se destacaba: cedía 0,4% frente al dólar. En cambio, el peso chileno y el rand sudafricano, en sintonía con las ruedas previas, se ubicaban en los primero puestos de las monedas más golpeadas del día, por su descensos de entre 1,5% y 2,54%, respectivamente.

En lo que respecta a la subasta de letras del BCRA, la primera subasta de Leliq, que esta vez fue a 10 días, dejó un saldo de $ 91.596 millones adjudicados, a una tasa promedio de 67,059%.