Dólar: con el blue en $ 181, el mercado aguarda por la licitación de Economía

El dólar inicia una nueva rueda en la que la expectativa permanecerá centrada en el blue y las cotizaciones financieras. Es que tras un inicio de semana turbulento, que los llevo a mostrar una alta volatilidad producto de las diversas intervenciones y el virtual feriado cambiario, la incertidumbre continúa marcando el pulso del mercado, que seguirá de cerca la licitación de bonos realizará este martes la Secretaría de Finanzas.

El blue caía $ 9, hasta $ 181. Luego de haber retocedido ayer $ 5 –incluso llegó a $ 187 por la aparición de “manos amigas” que fortalecieron la oferta–, el paralelo se mantiene inmerso en una dinámica que alterna fuertes subas con algunas significativas correcciones. Y si bien para analistas resulta cada vez más complejo proyectar los movimientos que tendrá en el corto plazo, sí hay una coincidencia de que continuará presionado a menos que el Gobierno logre dar vuelta el tablero.

Otro de los puntos que acaparará la atención del mercado será el comportamiento del dólar MEP y el contado con liquidación (CCL). En especial, tras el pedido del Gobierno a agentes de liquidación y compensación (ALyCs) que no realicen operaciones durante la jornada de ayer, medida que le quitó volumen –y por ende representatividad– a los precios.

Si bien desde el sector explican que no hubo nuevos llamados para que las Alycs no operasen CCL ni MEP este martes, el volumen volvía a ser bajo. "No llamaron, pero nadie quiere ser el primero en operarlos", explican. Ante este escenario, y tras los primeros movimientos de la rueda, el contado con liquidación trepaba 2,2%, a $ 168,77, y el MEP escalaba 1%, a $ 158,78.

Estas subas inciales, sin embargo, no necesariamente antipican una tendencia. Cabe recordar que tanto el viernes último como en la jornada de ayer, los tipos de cambio implícitos se mantuvieron al alza durante toda la jornada para luego caer aprúptamente sobre el cierre, de la mano de intervenciones oficiales en el mercado de bonos. En concreto, a través del AL30.

Porfolio Personal Inversiones (PPI) destacó en un informe que “dentro del mercado de cambios, las tensiones se mantienen con el Banco Central interviniendo para abastecer el exceso de demanda”. En ese sentido, la firma sumó: “El ente arrancó la semana vendiendo entre u$s 50 y u$s 70 millones para sostener el movimiento del dólar mayorista. De esta manera, si nos concentramos en el balance mensual, el BCRA acumula ventas de u$s 774 millones, a un ritmo promedio diario de u$s 46 millones”.

El dólar mayorista, por su parte, se ubica en $ 78,31, cinco centavos por encima del cierre de ayer. Así, acumula una suba de 18 centavos en las primeras dos ruedas de la semana. En las pantallas del Banco Nación (BNA), en tanto, dólar minorista se mantenía sin cambios en $ 83,50. El promedio entre bancos que realiza el BCRA se coloca en $ 83,88.