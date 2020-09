Dólar: cómo será el nuevo permiso anual para acceder a comprar el cupo de u$s 200

El viernes, entre las dos y las cinco de la tarde, hubo un Zoom que duró tres horas entre funcionarios del Banco Central y de los principales bancos del país. Buscaban aclarar la nueva normativa cambiaria. Entre hoy y mañana deberían ser emitidas circulares aclarando varios de los puntos que se discutieron on line. Según pudo saber El Cronista de participantes del cónclave, habrá un permiso anual para poder comprar dólares, que deberá ser validado por la ANSeS, que verificará que la persona no sea beneficiaria de ningún plan ni subsidio del Gobierno.

"¿Pero si al día siguiente la persona saca un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o se endeuda con tarjeta en el exterior qué pasará?", fue uno de los interrogantes que quedó en el aire de los que fueron lanzados a las pantallas.

Otro tema que plantearon los banqueros es que necesitan una base automática de la ANSeS para cruzar las operaciones, ya que les es imposible hacerlo de manera manual, dado que la compra venta de dólares se realiza de forma digital. "Si los bancos no cuentan con esa base tienen riesgos operativos y regulatorios. Se necesita que el BCRA le solicite formalmente a la ANSeS que genere esa información y que se la envíe a los bancos del sistema", insistieron ayer.

"No podemos poner un escuadrón de personas tipeando los CUIT del millón de clientes que tenemos para ver si son beneficiarios de un plan o no. Se requiere un vínculo de forma automática para ver quién tiene el OK y quién no. De lo contrario, es irrealizable, con lo cual es un cierre virtual del mercado de cambios. El Gobierno luego dirá que la culpa es de los bancos que no pueden adecuar sus sistemas", se quejaron en otra entidad.

El directivo de un banco recuerda que, en 2011, con el primer cepo de Cristina, cuando un cliente quería operar había que poner su DNI en el sistema de la AFIP para ver si le dejaba comprar o no, pero hoy en 2020, las transacciones son por home banking.

"Hubo definiciones y otras cuestiones quedaron pendientes, se plantearon dudas sobre las nuevas disposiciones, que entre lunes y martes saldrán plasmadas en alguna circular del BCRA con mayores detalles", reveló uno de los presentes.

Una de las aclaraciones será sobre el tema de control con la ANSeS, que será anual y/o KYC. Estas tres letras son la abreviatura en inglés de "know your customer", o sea, la política de conocer a su cliente. Por lo tanto, los bancos deberán segmentar a esa cartera. El Central enviará una aclaratoria respecto a este punto dado que la interpretación era que corresponde a cada transacción o apertura de cuenta.

PAGO DE TARJETA

Con respecto a los consumos en el exterior con tarjeta, el boleto de cambio no será por cada consumo, sino por la sumatoria de todos los del mes. Si se paga la tarjeta con dólares, no debiera haber boleto de cambio ni descontar del cupo de u$s 200. "El cupo es a la compra de dólares. Si usás tus dólares, no estás comprando, por lo tanto no se te resta", aclararon en el Central.

"No prevemos vender un sólo dólar más hasta fin de mes, nuestras proyecciones de ingresos por dólar están cerradas por septiembre, ya que de este modo es imposible operar. La norma del BCRA obliga a una certificación en la web de la ANSeS y no hay una base de datos de pagos mensuales a beneficiarios de acceso público. Si lo pudiera cruzar contra mi base de datos, sería espectacular. Por ende, no se podrá vender divisas hasta que se solucione esto. Nos echaran las culpa al sistema, pero provocará una ansiedad que generará más demanda", reveló el director de otro banco.

El organismo tiene que validar que quien quiere su cupo de dólares no percibe planes ni subsidios estatales. La falta de bases de datos para los bancos impuso un "feriado cambiario" de hecho hasta fines de mes.