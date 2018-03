Dólar cae por sexto día consecutivo y reservas suben u$s 1238 millones

Pese al leve rebote que tuvo el dólar en el mercado mayorista, la divisa cayó ayer en las pizarras minoristas por sexta jornada consecutiva mientras que el Banco Central (BCRA) logró engrosar las reservas en u$s 1238 millones, gracias a la colocación que hizo la provincia de Buenos Aires la semana pasada.



Según el promedio que lleva a cabo el BCRA en base a bancos, el dólar minorista cayó apenas 4 centavos hasta los $ 14,80 para la venta, después de que la entidad monetaria decidiera mantener las tasas de corto plazo en 38% en su licitación de Lebac del martes. Pero en una muestra de clara volatilidad en el mercado de cambios, la divisa subió 1,3% a $ 14,61 en el segmento mayorista, pese a que comenzó la jornada a la baja, siguiendo la tendencia que no para desde el 8 de marzo.



Cuando el billete verde llegó a pactarse a $ 14,43 aparecieron órdenes genuinas de compra de la divisa para pago de obligaciones comerciales con el exterior, dijeron desde ABC Mercado de Cambios. "Los exportadores probaron vender de a ratos y lograron recomponer sus negocios en parte, ya que se operó mucho más a $ 14,57 hasta los últimos minutos antes del cierre", agregaron.



Las reservas finalizaron ayer en u$s 29.077 millones, tras el ingreso de u$s 1250 millones que aportó la provincia de Buenos Aires con la emisión de un bono en el exterior, aunque la variación de los activos que posee el BCRA explicaron que el incremento de las arcas fuera de u$s 1238 millones.



Para satisfacer las necesidades de efectivo del gobierno de María Eugenia Vidal, el BCRA le compró u$s 500 millones del total, mientras que los u$s 750 millones restantes permanecerán en una cuenta en dólares de la Provincia.



Estiman que ésta le irá vendiendo dólares a la entidad monetaria a medida que vaya necesitando liquidez, puesto que el mercado no está preparado para recibir tanto volumen al mismo tiempo.

La compra implicó una inyección monetaria de $ 7300 millones, mayor a la que hizo el BCRA este martes por $ 7100, cuando decidió renovar el 89% del vencimiento de letras, de casi $ 50.000 millones.

La compra casi que compensa los u$s 700 millones que el BCRA usó para frenar la escalada del dólar el mes pasado, mientras que los adquirió a un precio más barato que los vendió en aquella oportunidad.