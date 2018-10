Dólar blue se consolida por debajo del precio del Banco Nación: por qué ocurre

Lejos de lo que se vivía durante el cepo cambiario, cuando los argentinos seguían al dólar blue minuto a minuto y se registraba diariamente una brecha entre el mercado formal e informal, el dólar paralelo quedó a la deriva; de hecho, hoy vale menos incluso que el dólar del Banco Nación, cotización que suele ser la más accesible de la plaza local.

En el mercado informal el valor del dólar es de $ 38, mientras que el Banco Nación se ofrece a $ 38,30. Si bien no es una novedad que el dólar paralelo está barato, este comportamiento a la baja ya se está consolidado como tendencia. Con solo tomar los precios del blue y del Nación se percibe el rumbo bajista del mercado informal.

Los expertos coinciden en que es la necesidad de pesos de las empresas lo que está provocando este comportamiento. Las altas tasas de interés en pesos estrangulan la financiación de las Pymes, por lo que las empresas se desprenden de sus ahorros en dólares, divisas adquiridas por fuera del mercado formal, para no tomar tasas por encima del 100% anual. Por otro lado, cabe recordar que en el mejor de los casos existen créditos a tasas de tres dígitos, dado que en la actualidad los bancos optaron por restrigir varias líneas, por temor a a que la mora se incremente.

“No hay pesos. Están vendiendo por debajo del oficial hace por lo menos una semana. Es la necesidad de pesos de los particulares y las empresas medianas y chicas, que no se van a endeudar a estos valores; venden las reservas que tiene para afrontar los gastos”, comentó Claudio García, operador de Oubiña Cambios.

Por su parte, Alvaro Di Caro, financial manager en Hit Cowork, dijo que el blue a la baja tiene relación con el pago de sueldos y las deudas de las Pymes que tienen parte de su economía en condición informal. “Por eso se ven obligados a vender en el blue. Venden en negro cuando tiene que pagar sueldos y proveedores. Tienen que vender los dólares que compraron en el paralelo”, señaló Di Caro. En la misma línea, el experto recordó que el 45% de la economía argentina es informal.

Desde una mesa de dinero, en off the record un operador sostuvo que “evidentemente no hay pesos” y opinó: “Hay que tener espalda para aguantar estando en dólares y no tener que vender para cubrir todos los pesos que necesitamos para vivir”.

Finalmente, una fuente del mercado informal describió que más allá de la diferencia de precios entre el mercado oficial y paralelo, “antes cotizaban con 20 centavos y ahora el mínimo es u$s 50” y que el negocio se volcó a hacer transferencia en pesos a todo el país. A su vez, la misma fuente remató: “Creo que esto está muy mal. Yo sigo apostando al dólar”.