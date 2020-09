Dólar blue: bajó a $ 144 en la semana en que vuelve la venta de dólar ahorro y se renueva el cupo

Todas las acciones del sector financiera juntas tienen un market cap u$s 3930 millones contra u$s 40.000 millones y u$s 31.000 millones de Itau y Bradesco. Solamente Banco de Chile tiene el doble de market cap que todos los bancos locales mientas que Banco de Credito de Perú es tres veces más grande que todos los bancos argentinos.