Dólar: aliviarán el cepo para girar a las cuentas del exterior y bajar la presión

La brecha entre el dólar MEP y el contado con liquidación, que llegó a ser de casi un 10%, llevó al ministro de Economía, Martín Guzmán, a anticipar en el coloquio de IDEA la flexibilización del contado con liquidación. Hoy podrían conocerse medidas para poner en marcha modificaciones al parking de bonos, pieza clave para esa instrumentación.

Según pudo averiguar El Cronista, la idea estratégica es permitir la operatoria de MEP con cable, de modo que el dólar Bolsa y el contado con liquidación se arbitren mejor.

¿Qué significa esto? Volver a la operatoria tradicional de antes: quien tenía los dólares en el sistema podía comprar un bono en dólares (hoy sería el AL 30) y girarlo a una cuenta del exterior.

Hoy para poder hacer esa transacción hay que operarlo con pesos. O sea, pasar los dólares a pesos y, luego de un parking de 15 días, recién poder tenerlo en el exterior. Eso, sin querer queriendo, generó un trauma en los "desarbitrajes" del mercado, con una brecha entre el MEP y el contado con liquidación.

La nueva propuesta es, para quien tiene dólares en la cuenta, no tengas que vender esos dólares e ir a pesos, sino directamente pueda ir al cable con esos dólares y evitar inflar la cotización en pesos, que es el que hizo subir tanto el contado con liquidación (CCL). Por lo tanto, se busca que se pueda operar cable con dólares MEP y que el parking se reduzca de 15 días a cinco o eliminarlo directamente. Además, que los no residentes puedan operar con más libertad el cable.

"Para que el MEP y el CCL se arbitren mejor hay que eliminar el parking a la compra de dólares", es un pedido a gritos desde la City porteña.

"Ojalé eliminen el parking, pero por ahora la idea es volver al status previo a la comunicación A 7106. Si el Gobierno quiere tener alguna chance de reducir la brecha cambiaria, debe eliminar el parking, así el MEP puede ser dólar contado, porque hasta ahora el único dólar contado que tenemos es el blue. El MEP es dólar diferido de una semana, es la única manera de vender títulos e influir en el mercado. Mientras tengamos el parking, todo estará segmentado", se sincera un avezado bróker.

En la actualidad, el equivalente a u$s 4000 millones de fondos del exterior que buscan su salida a través del CCL. Pimco y Templeton son dos grandes acreedores con bonos que ajustan por Badlar más CER", confirma, en off the record, una alta fuente del Gabinete económico de Alberto Fernández.

"En la actualidad el CCL se ubica bien por encima de nuestra estimación de dólar convertibilidad (base monetaria más depósitos a la vista más el 50% de los depósitos a plazo). Se acerca más a la dinámica que mostró el M2 en este año, que muestra la liquidez más inmediata del sector privado y público (circulante más depósitos a la vista)", advierten desde Delphos Investment.

"Hacia fin de año estimamos que el CCL se ubique en un entorno entre $ 160 y $ 185 dependiendo de la trayectoria de las reservas, la emisión monetaria que se realice y las expectativas cambiarias. En caso que el gobierno pueda comprar reservas en el mercado cambiario y morigerar las expectativas devaluatorias en el corto plazo con un enfoque de mayor previsibilidad el CCL podría tener un descanso en torno a $ 160, agregan.

Desde Consultatio señalan que "la serie de medidas que viene tomando el Gobierno no logran torcer la dinámica cambiaria y los últimos intentos siguen en la misma línea: dosis de placebo para un cuadro digno de terapia intensiva. Si bien el compromiso oficial de no devaluar está intacto, las alarmas en el tablero de control cambiario siguen sonando y el abanico de desenlaces posibles se va acotando cada vez más".