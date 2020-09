Dólar ahorro: se despeja la venta pero recién se agilizará durante la semana

"Es un chino", admite un banquero sobre los nuevos controles cruzados para poder vender dólar ahorro, "porque, si no, somos penalmente responsables", advierte.

Hasta el cierre de esta edición, sólo Galicia, Itaú, BBVA, Santander y HSBC ya comenzaron a intrumentar la operatoria después de que el jueves el BCRA pusiera en marcha el nuevo sistema por el que los bancos solicitarán la conformidad para la venta de u$s200 sin violar la nueva prohibición de hacerlo a beneficiarios de planes sociales, préstamos subsidiados por el Estado o financiamiento de saldos de tarjetas de crédito.

El resto de las entidades estiman que solo a mitad de semana podrán tener listo el cruce de sistemas que deben hacer antes de autorizar las ventas.

"Es un control bastante complicado, hay que tomar los consumos de las tarjetas, los préstamos UVA, si no tienen IFE, si no operaron en títulos, si no tienen créditos a tasa 0. Los controles cambiarios siempre apuntaron a la operatoria de cambios, ahora hay que cruzar todos los sistemas", relata, bajo stress, el directivo de una entidad de primera línea.

"Lo hicieron sumamente complicado, hasta el jueves además sólo se podía ir al sitio de la ANSeS a mano, lo cual era prácticamente imposible. Aunque ya está resuelto, es una tarea muy laboriosa cruzar datos de un montón de sistemas distintos, ya que tenemos sistemas satélites con diferentes proveedores. Sacando a los bancos más grandes que tienen una potencia distinta, a los nacionales nos va a costar y nos iremos sumando a mitad de semana, de modo de estar el jueves 1° de octubre; si no nos van a matar nuestros clientes. Estuvimos todo el fin de semana trabajando arduo para que pueda estar a disponible lo antes posible", revelan.

Si bien los bancos más grandes ya lo tienen disponibles (uno extranjero debió bajarlo porque se le había caído el sistema), los medianos no tienen tantos recursos humanos para poder implementarlo.

"Son temas muy específicos y hay que probarlos, porque si por equivocación se vendió dólares a quien no se podía, es materia penal", explican en la City.

En rigor de verdad, la venta de dólar ahorro siempre estuvo disponible. "Los bancos eligieron no hacerlo y esgrimieron dificultades técnicas. Trabajamos para resolver esas dificultades y que puedan hacer la validación automática", se defienden en el Central.

"Con 10.000 operaciones por día, todas por home banking, porque por la cuarentena no se puede comprar dólares por ventanilla, ¿cómo se hace en forma manual? Pareciera que el BCRA no tienen ningún apuro y están tratando de que por este mes no se les vayan más reservas el cupo de u$s 200", aprecian en el sector financiero.

Desde los bancos, aclaran que son los primeros interesados en operar. "No hay ninguna restricción al retiro de depósitos (tanto en dólares como en pesos). El sistema financiero no tiene descalce de monedas. Los dólares prestados son a empresas que generan dólares", aclaran en un banco.

"Los dólares están 100% disponibles para los depositantes. Los depósitos en dólares del total del sistema financiero son casi u$s 20.000 millones. La liquidez en dólares llega al 85% en bancos de primera línea como el nuestro", aclaran.