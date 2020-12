Dólar ahorro: por la caída de la demanda, bancos suben comisiones

Los bancos ampliaron el spread entre el precio de compra y de venta del dólar, y lo llevaron hasta $ 7, lo que implica un 8% de diferencia entre la punta compradora y la vendedora.

Los que pican en punta son, por lo general, los bancos más grandes, que son los que más cantidad de clientes cautivos tienen para la compra de moneda extranjera.

Consultados los gerentes de Productos Cambiarios advierten que esta suba de comisiones se debe al achicamiento del negocio, ya que las compras de dólar ahorro cayeron, en promedio, un 25% en diciembre con respecto a noviembre, que a su vez ya habían caído con respecto a octubre.

BBVA lo tiene a $ 82,92 y $ 89,90, Galicia a $ 83,20 y $ 89,90, Santander a $ 83 y $ 89, Itaú a $ 83 y $ 89,50, HSBC a $ 82,75 y $ 89,25, ICBC $ 82,75 y $ 89, Supervielle a $ 83 y $ 89, por ejemplo.

“Tenés un objetivo de venta y de alguna manera tenés que cumplirlo o, al menos, tratar de acercarte a él”, admite el ejecutivo de un banco con la condición del anonimato.

Los nuevos players del mercado creen que es abusivo por parte de las grandes entidades semejante spread, cuando el costo sigue siendo el mismo y no hay volatilidad, ya que las puntas se suelen ensanchar a medida que más volatilidad hay.

“El tema es que los bancos digitales dejaron de ser competencia de alguna manera, en parte por toda la presión que hubo desde el Banco Central con el tema de las transferencias de cuentas por los coleros digitales”, revelan en el ambiente.

Hay diversos factores que explican esta caída en la demanda por el dólar ahorro. Por un lado, a fines de septiembre el BCRA realizó una reinterpretación más restrictiva de su circular A7105, lo que redujo de forma significativa el universo de personas habilitadas a adquirir el cupo mensual de u$s 200.

Además, quien compra dólar ahorro no puede comprar dólar MEP. Dado que las cotizaciones de uno y otro se ubican en niveles similares, resulta conveniente hacerse de divisas mediante al dólar Bolsa, ya que ésta no tiene el límite de u$s 200 por mes.

Entre los motivos también debe mencionarse que el 1° de diciembre se cumplieron los 90 días de parking que estableció el Gobierno para la compra de dólar MEP para quien haya comprado dólar solidario por última vez el 1° de septiembre. Y dado que esta restricción se mantiene, quien vuelva a comprar dólar solidario no podrá adquirir dólares libremente en el MEP por 90 días, por lo que muchos ahorristas prefieren dolarizar sin límites a través del mercado bursátil.