Dólar ahorro: explotan call centers por prohibición de comprar

“Los call centers explotaron de llamadas de clientes que no entienden la razón por la cual no se les deja comprar el dólar ahorro. Hoy la mitad de los reclamos que nos llegan son por ese tema”, revelan en los bancos.

Sólo el 10% de los que intentan están pudiendo comprar, por lo que se estima que de los casi 5 millones de personas que fueron al dólar ahorro el mes pasado, quedarán sólo 500.000 que se terminen llevando u$s 100 millones, contra casi u$s 1000 millones de septiembre.

“El esfuerzo se nos está yendo en explicarle al cliente las razones cuando se quejan: nos fijamos en nuestra base de datos y, cuando salta en nuestro control porque hizo alguna operatoria con nosotros, le decimos que quizás tienen una refinanciación de la tarjeta de crédito, operó dólar MEP o tiene un préstamo UVA. Pero el tema es cuando operó por fuera del banco, ahí nosotros no tenemos la base, sólo la tiene el Central”, revela un banquero.

En el BCRA dicen que si la persona no está en ninguna exclusión debería poder comprar: “Si no pueden, tienen alguna exclusión. No hay azar”.

Sin embargo, los Home Banking parecerían demostrar otra cosa. “El Banco Central no da el motivo por el cual se lo rechaza, sólo se limita a decir que es porque no cumple la Circular 7105, pero el cliente jura y perjura que la cumple, que no incurrió en ninguno de esos motivos. Son todas quejas que tenemos por el mismo motivo; los call centers están tapados de esos reclamos ahora”, señala el directivo de una entidad.

“Le explicamos que es un tema que nos excede por operaciones que el cliente tuvo en el mercado, pero no con nosotros. Primero controlás puertas adentro, y si le encontrás algo se lo decís, pero en el global del mercado el único que hace los controles es el Central, y no da precisiones de por qué el cliente no puede comprar”, protestan en la City.

“Los reclamos los tenés agendados en la parte de estadísticas que luego van al Central, pero pareciera ser que del BCRA quieren que reclamen al banco, porque ni siquiera te dan un código de motivo de error, sólo Dios sabe por qué esa persona no puede comprar, y nadie explica la razón puntual. La gente está muy molesta, la mitad de los llamados del call center es por eso, de clientes enfurecidos con los bancos”, comentan en el sector financiero.

