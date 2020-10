Dólar: ¿a cuánto se está endeudando el Gobierno para calmar la brecha?

El Gobierno licitó bonos dólar linked a tasa cero en dólares pero a una tasa incierta en pesos, ya que dependerá de la devaluación del peso. El mercado espera una suba del oficial a un año del 75%, lo que haría que la tasa crezca de forma sideral en caso de que dicha devaluación efectivamente ocurra.

Por otro lado, el Gobierno también vende bonos en el mercado y eso hace que se esté endeudando endeuda al 16% para calmar al dólar dado que en paralelo vende dólar futuro. En total, entre dólar futuro y dólar linked, el Gobierno debe ya mas de u$s 10.000 millones. Esto es visto también como una señal de fuerte desconfianza de los inversores, que buscan colocar la mayor cantidad de pesos posibles a activos que se indexen a una potencial devaluación. En otras palabras, los inversores parecen no creerle al Ejecutivo cuando subraya que no van a devaluar.

El Gobierno obtuvo un resultado muy positivo de la licitación de bonos del día de ayer en el que el Tesoro logró adjudicar un total de más de $ 119.000 millones y u$s 1660 millones. La emisión del bono dólar linked fue mayor a u$s 1000 millones, en línea no solo con lo que esperaba el Gobierno sino también el mercado. Y refleja una búsqueda constante de cobertura ante una posible suba del tipo de cambio oficial. En el caso del bonos dólar linked, el Gobierno se financió a tasa cero en dólares pero a una tasa incierta en pesos que dependerá de la devaluación del peso. Considerando que se trata de un bono atado al dólar oficial a 2022, y proyectando el dólar futuro que espera el mercado, el costo final para el Gobierno podría ser mayor al 80% en pesos.

En otras palabras, el Gobierno tendrá que pagar cierta cantidad de pesos en función de lo que valga el dólar al vencimiento del dólar linked emitido. Cabe recordar que a un año el dólar futuro opera en $ 135,7, valor que se ubica un 73% por encima de la cotización actual del dólar mayorista.

Un operador de bonos de un importante bróker local advertía que es cierto que el costo en dólares es cero, pero atado a lo que ocurra con el dólar oficial.

“En dólares el costo es 0. Sin embargo, se están vendiendo dólares al tipo de cambio oficial. Se financia en 0 en dólares pero en un dólar corrido del mercado. Es lo mismo que los futuros. Entre futuros y emisión dólares linked, hay cerca de u$s 10.000 millones vendidos al tipo de cambio oficial cuando en realidad el dólar real vale otra cosa. El éxito en la licitación de ayer fue no más que otra señal de que el mercado le esta jugando en contra al Banco Central (BCRA) y al equipo económico ya que hay una alta demanda de cobertura debido a que los inversores no creen que el dólar se quede donde está. Si tomo pesos al 50% o 60%, va a depender de cómo evolucione el tipo de cambio. La curva de NDF está en el 80%”, dijo.

Leonardo Chialva, director de Delphos Investment, señaló que el bono dólar linked recién emitido no genera un problema fiscal pero sí financiero.

“Hay dos cosas. Uno es el costo financiero que pega en el presupuesto, es decir, la línea financiera del balance fiscal. Por otro lado, en el origen y aplicación de fondos, vencimientos de deuda. Al pagar solo el 0,1% hace que el costo financiero del bono es bajísimo. El problema que tenes es cuando llegue el vencimiento del capital. Ahí sí es un problema. Este bono no te genera un problema fiscal pero sí financiero a futuro. Por suerte, se emitió a 18 meses, se está pateando el problema 18 meses y eso puede cambiar la película. Ese día va a llegar, y cuando llegue habrá que ver en que condiciones se encuentra el país”, explicó.

Martin Vauthier, director de EcoGo y profesor de la maestría en Finanzas de UTDT señaló que el costo final de endeudamiento a partir de la emisión dólar linked sabrá al vencimiento y en función de cómo evolucione el tipo de cambio, el cual a s vez dependerá de si aparece (o no) un plan económico y cambio en la dinámica de las variables actuales.

“Saber si la colocación del bono dólar linked terminó siendo cara o barata, dependerá de la evolución del tipo de cambio oficial durante el periodo de inversión y en relación al resto de las variables como la inflación, la tasa de interés en pesos y a la brecha. Ahí va a quedar claro su fue caro o barato respecto de otras alternativas de financiamiento y como eso evolucionó para el inversor”, explicó.

Además agregó que si "el escenario actual de deterioro de las variables financieras, más cepo, más restricciones a las importancias , sin un plan economico y sin un consenso político, entonces en ese contexto, luce riesgoso tener un endeudamiento indexada al tipo de cambio y el endeudamiento reciente podría resultar muy costoso”, advirtió.

De esta manera, entre dólar linked y futuros de dólar, el Gobierno ya tiene acumulado una deuda total por casi u$s 10.000 millones. Además, desde instituciones del Gobierno se vienen vendiendo en el mercado bonos resultantes del canje, es decir, un endeudamiento al 16%.

Endeudamiento al 16% para calmar al dólar

En las últimas jornadas, distintos entes han vendido bonos en dólares que recibieron del canje de deuda para poder bajar al tipo de cambio. Esta venta de bonos desde un organismo público a inversores privados implica un endeudamiento implícito que está llevando a cabo el Gobierno a la tasa que rinden los bonos, es decir, de entre el 15% al 17%.

Técnicamente es difícil saber quién vende y quién compra en el mercado. Sin embargo, por los montos y forma de operatoria observada en la pantalla los traders pueden intuir quien está del otro lado. De esta manera, no se sabe exactamente qué institución del Gobierno fue aunque si se sabe en las ultimas semanas se estuvieron vendiendo bonos para hacer bajar al dólar financiero.

Para poder bajar al dólar MEP, la operatoria consta de comprar bonos contra dólares y vender bonos contra pesos. Un inversor que busca hacerse de dólares en el mercado arranca con pesos en su cartera y compra el bono contra pesos para luego venderlo contra dólares. De esta manera, para bajar al dólar, la operatoria es inversa ya que se arranca con dólares en la cuenta, compra el bono contra dólares (AL30 MEP) y lo vende contra pesos para así finalizar con pesos en la cuenta.

Si una institución del Gobierno (como puede ser la ANSeS o el BCRA) vende bonos contra pesos, se está deshaciendo de los bonos, vendiéndole al sector privado. Esto implica un endeudamiento a la tasa que rinde el bono (actualmente rinden en promedio 16%). Si a la vez la institución decide comprar bonos contra dólares, está utilizando dólares que supuestamente no tiene, razón por la cual se explica que los bonos rindan más del 15%. Si finalmente la institución del Gobierno compra bonos en dólares y vende contra pesos, lo que hace en el fondo es vender dólares, al no quedarse con bonos en cartera ya que se compra y vende en paralelo.

En general hay cierto consenso de que vender bonos a estos precios no es una buena idea. Al hacerlo, se genera una presión bajista adicional y no soluciona el problema de fondo.

Adrián Yarde Buller, economista Jefe de Grupo SBS, consideró que intervenir en el mercado cambiario vendiendo bonos no luce como la mejor opción en este momento "con paridades que quedaron muy deprimidas a pesar del enorme alivio que dio la reestructuración de la deuda".

"El origen del problema que enfrentamos es un déficit fiscal muy grande que se financia con emisión monetaria y las respuestas de política económica tienen que venir por ahí. El problema no se puede resolver vendiendo bonos y esto incluso podría agravarlo", señaló.

Y agregó: "Mi impresión es que para estabilizar la economía va a hacer falta plantear un sendero con menos déficit fiscal y poca emisión monetaria para financiarlo. Si en algún momento se recupera el financiamiento externo tal vez se pueda pensar en otras opciones, pero mientras tanto me parece que tenemos que tratar de emitir lo menos posible”, dijo.

Un operador de bonos de un importante broker local coincide en que no es una buena idea utilizar los bonos en cartera para reducir la brecha cambiaria ya que es probable que al final del camino, el BCRA deje al dólar en el mismo nivel pero con paridades de bonos más bajas.

"Si el BCRA aumenta la oferta de bonos en pesos para bajar el contado con liquidación, es posible que incentive una demanda adicional por el nivel más bajo de dólar y genere un mayor volumen operado. El riesgo justamente es que esto termine generando mayores ventas en dólares que impacten negativamente en el precio del bono en dólares. En resumen, es probable que termines en el mismo dólar contado con liquidación, pero con paridades mucho más bajas, cuestión que termina siendo contraproducente en el mediano plazo. Vender esos bonos de alguna manera para el BCRA es quedarse en pesos, y perder activos en dólares. En algún sentido, estas financiando la operación al 15% en dólares", advirtió el trader.