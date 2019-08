Dólar a $ 62 y tasa al 83%, en una semana en la que el BCRA vendió u$s 1279 millones

Fue una semana en la que el panorama financiero no mejoró y el Gobierno se vio obligado a anunciar un perfilamiento de deuda que puso a la Argentina en default selectivo por 24 horas.

Para contener el precio del dólar, el Banco Central (BCRA) vendió esta semana u$s 1279 millones de reservas, con lo que lleva volcados al mercado u$s 2038 millones desde las elecciones PASO.

El viernes el dólar minorista sumó $ 1 y cerró a $ 61 en las pantallas del Banco Nación (BNA), mientras que el promedio entre bancos que realiza el Central fijó el precio del billete en los $ 62,03, $ 1,23 por encima del cierre del jueves.

En el mercado mayorista del MULC, la divisa sumó $ 1,61 y terminó en los $ 59,5.

Fitch ubicó a la Argentina en "default restringido" por la extensión unilateral de los plazos que definió el Gobierno para los distintos títulos de deuda.

De esta forma, el peso argentino se depreció más del 7% y se transformó en la moneda con peor desepeño.

El Banco Central realizó cinco subastas de reservas, todas por un monto de u$s 300 millones, en las que colocó u$s 169 millones, u$s 52 millones, u$s 96 millones y u$s 70 millones respectivamente, mientras que la última se declaró desierta.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 728,789 millones.

Tras las dos subastas de Leliq, la tasa promedio total fue 83.264% y el monto total adjudicado fue de $ 165.109 millones, lo que representa una expansión de $ 115.646 millones. Hoy vencían $ 280.755 millones y quedaron sin renovar $ 115.646 millones, acumulando en la semana $ 247.402 millones sin renovar

Desde hoy, la autoridad monetaria no vendió los u$s 60 millones diarios que colocaba por cuenta del Tesoro en dos bloques de u$s 30 millones.

El dólar blue se colocó en los $ 61,50.