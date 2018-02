Dólar a $ 20: el cambio de metas costó más que la previa electoral

El dólar terminó enero con un avance mensual de poco más de 5%, o $1, dado que el billete quedó en promedio para la venta a $ 19,93, mientras que el último precio de 2017 fue $ 18,93. En tanto, al tomar el quiebre que se dio en el mercado tras el anuncio de cambios en las metas de inflación, se refleja un alza del tipo de cambio de 6,6%, un ascenso incluso mayor que el salto de 6% que había mostrado el dólar en julio, cuando se movió por temores preelectorales.

La decisión de elevar las metas, cuyo fin es favorecer el crecimiento de la economía, fue leído por el mercado como una pérdida de independencia del Banco Central (BCRA). De todas formas, en concreto, los nuevos objetivos hicieron que el organismo recortara, desde el anuncio, la tasa de referencia 150 puntos básicos, hasta dejarla en 27,25%, porcentaje que promovió la compra, y por lo tanto, suba del dólar.

En terreno mayorista el tipo de cambio cerró ayer con una suba tímida de 1,5 centavos, terminó en $ 19,65 en un mercado con un volumen de u$s 850 millones. No obstante se trató de la cuarta suba consecutiva. Según comentaron en la plaza porteña, los bancos públicos volvieron a vender, aunque fueron apariciones de poco monto que no provocaron demasiado ruido.

"La última jornada del mes mostró a la divisa norteamericana con una evolución algo errática y mixta. Los precios estuvieron dentro de un abanico de corto alcance, pero en algún momento llegaron a alcanzar nuevos máximos históricos de $ 19,70", señaló Gustavo Quintana por medio de su informe de PR Corredores de Cambio.

A su vez, el experto detalló que en niveles máximos, la aparición de "importantes órdenes de venta derivadas de ingresos desde el exterior" hicieron retroceder la cotización del dólar hasta mínimos de $ 19,60.

Por su parte, un operador de la plaza porteña dijo en off the record que se vieron muy pocas ofertas de bancos oficiales; vendieron el Nación y el Provincia. "Fueron fichas mínimas. La mayor parte de mercado se hizo en $ 19,62 y $ 19,64. No se movía de ahí, hasta que sobre el final terminaron pagando un poquito", dijo la fuente.

También cabe recordar que el cierre de mes promueve las compras. Tal como explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, en estas fechas "oscila más, ya que salen los operadores a cumplir las órdenes de coberturas en la divisa y otros toman posiciones en pesos para cubrir sus gastos comerciales y/o invertir a tasas de interés", lo que motiva un ida y vuelta de la cotización.

Para Quintana, "el piso estaría definido en torno a los $ 19,60", pero aclaró que se abren "ciertos interrogantes sobre su evolución" en febrero, un período en el que habitualmente se intensifican los ingresos de la primera cosecha del año. En sintonía, Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, opinó: "El dólar tiene el valor que el BCRA quiere. Ahora lo deja coquetear con los $ 20, pero ojo que ya viene la cosecha". También Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, se refirió a la cosecha: "En teoría, en marzo y abril ya tendrían que liquidar la soja, deberían entrar los dólares de los exportadores. Igualmente, ahora los ciclos no son tan puntuales como antes porque se guarda la mercadería en silo bolsas y se liquida de formar más lineal a lo largo del año, según la conveniencia de cada uno".

u$s 1,2428

Fue el cierre del euro ayer, un alza de 0,22%. La rueda estuvo marcada por la reunión de política monetaria de la Fed que dejó sin cambios la tasa de referencia de EE.UU. y por la inflación subyacente de la zona euro, que registró una suba en enero, lo que reafirmó las expectativas de que las políticas de estímulo del BCE sean retiradas rápidamente.

Gracias al avance, la moneda común estuvo cerca de registrar la mayor apreciación mensual en casi dos años