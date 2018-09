Dólar: Sandleris podrá vender futuros dentro de la zona de no intervención

A diferencia de lo que se había pactado en el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el nuevo paquete de asistencia conseguido por la Argentina no pone límites a la posición que puede mantener el Banco Central (BCRA) en los mercados de futuros de dólar ni impide que actúe en esas plazas.

De esa manera, la entidad conducida por Guido Sandleris contará con una herramienta extra de intervención para tratar de calmar al dólar, aunque de forma indirecta. Además, como el eje de la nueva política monetaria es el crecimiento nulo de la cantidad de dinero de acá hasta junio del año próximo, tampoco podrá operar mucho porque en caso de anotar pérdidas inyectará dinero que más tarde deberá esterilizar.

Hoy empezó a regir formalmente el nuevo esquema monetario al que se comprometió al Gobierno a cambio de un refuerzo del paquete de ayuda del FMI que permita cubrir las necesidades de financiamiento para los próximos años. Cómo comunicó oficialmente el BCRA, el foco de la política economica estará puesto en el control de los agregados monetarios, cuya expansión se reducirá a cero hasta junio del año próximo. La tasa de referencia, la de la Leliq a 7 días, variará subordinada a esa norma principal (aunque no bajará de 60% al menos hasta fin de año).

En ese régimen, la política cambiaria debería tener un rol secundario, basado en la fijación de una zona de no intervención establecida entre los $ 34 y los $ 44 desde el lunes 1° de octubre, aunque será ajustada al alza en forma diaria hasta alcanzar un ritmo de avance del 3% mensual hasta diciembre (cuando será reformulada).

El BCRA podrá intervenir con compras en el mercado cambiario al contado sólo si la cotización del dólar cae por debajo de la zona de no intervención, para sumar reservas y suavizar lo que sería una apreciación excesiva del peso. También podrá vender hasta u$s 150 millones diarios si la divisa supera el techo de la zona de no intervención, para morigerar la devaluación del peso.

Pero en el breve lapso en el que Luis Caputo estuvo a cargo de la autoridad monetaria y en los primeros días de Sandleris como su reemplazante la mesa de operaciones del BCRA se mostró muy activa en el mercado de futuros, colocando posturas que incentivaron la aparición de demanda en el mercado de contado. Aunque el resultado estuvo lejos de frenar al dólar (el mayorista subió 4% hoy), en el margen amortiguó sus avances.

Poco poder de fuego

Según pudo saber El Cronista de una fuente del BCRA, el nuevo acuerdo con el FMI le permitirá a Sandleris y equipo continuar operando en el mercado de futuros, incluso dentro de la zona de no intervención.

Según otra fuente de la entidad, el acuerdo permite operar en futuros pero el poder de fuego de la mesa de operaciones estará limitado por el objetivo principal del régimen: el crecimiento nulo de la cantidad de dinero.

Sandleris podrá echar mano a futuros, aunque con pies de plomo.

El mercado de futuros de dólar opera íntegramente en pesos, aunque el ajuste se haga en base a una de las cotizaciones mayoristas de la divisa. Y cuando el BCRA termina con pérdidas en ese mercado, como es habitual en las intervenciones para calmar a la plaza cambiaria porque se hacen por debajo de las expectativas del resto de los operadores, el resultado puede generar una expansión monetaria. Inyectar más pesos a la calle.

El Central lo dejó flotar y el dólar superó los $ 42 en la última rueda de septiembre https://t.co/UjMGQRKm0d — Cronistacom (@Cronistacom) September 28, 2018

Después de la sorpresa que se llevó Caputo en los últimos días de agosto, cuando el dólar mayorista llegó a anotar un avance porcentual de dos dígitos en una sola rueda, algo de esto se vio. Aunque es difícil precisar el resultado de ese mercado -el BCRA no transparenta su suerte ni su posición en futuros de dólar- la columna “otros” del Informe Monetario Diario que publica la entidad -un concepto que agrupa varias posibles causas de expansión monetaria- muestra una inyección en los últimos cuatro días del mes de agosto qué es consecuente con pérdidas en el mercado de futuros del orden de los $ 34.000 millones, según cálculos privados.

Con lo cual Sandleris podrá echar mano a futuros, aunque con pies de plomo. Cada vez que decida hacerlo tendrá que analizar la conveniencia de una posible expansión monetaria que después deberá ser retirada de circulación mediante la colocación de Leliq a no menos del 60% nominal anual.

Viernes caliente

El dólar mayorista subió casi 4% hoy en un día de importante volumen operado en los dos mercados locales de futuros, algo propio de cada último día del mes, cuando hay vencimientos de contratos.

En el Rofex, según operadores, se cerraron contratos por u$s 1800 millones en el día. En el Mercado Abierto Electrónico (MAE), otros u$s 430 millones.

Según operadores, el único capaz de garantizar semejante volumen es el BCRA. Aseguraron, además, haberlo visto vender para tratar de calmar las aguas. Hoy vencían contratos heredados de la gestión de Caputo que aumentaron la posición de la entidad en ese tipo de activos.

Fuentes del BCRA precisaron que de los alrededor de u$s 600 millones en futuros que vencían hoy se "rollearon" (es decir, se reemplazaron por otros plazos) unos u$s 350 millones. El resto, se cancelaron.